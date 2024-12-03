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保護咖啡豆不被猴子偷吃 農民吊「猩猩」布偶警示

中央社／ 嘉義縣3日電
嘉義山區台灣獼猴將咖啡豆當成主食，為了防止獼猴一再採食，近日有農民想出「殺猩儆猴」的奇招，在咖啡園倒吊「猩猩」布偶，以不傷害猴子的方式，減少農作損失。新聞示意圖。路透
嘉義山區台灣獼猴將咖啡豆當成主食，為了防止獼猴一再採食，近日有農民想出「殺猩儆猴」的奇招，在咖啡園倒吊「猩猩」布偶，以不傷害猴子的方式，減少農作損失。新聞示意圖。路透

嘉義山區台灣獼猴咖啡豆當成主食，為了防止獼猴一再採食，近日有農民想出「殺猩儆猴」的奇招，在咖啡園倒吊「猩猩」布偶，以不傷害猴子的方式，減少農作損失。

嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺日前在梅山鄉瑞里村一處咖啡園拍到兩隻猩猩布偶被吊掛在樹梢，陳建樺說，當地農民為了防止獼猴危害農作，可說是絞盡腦汁。

梅山鄉龍眼村井頂咖啡莊園茗茶老闆娘林季李說，猴子早晚都會出現在咖啡園覓食，不只採食轉紅的果子，也會採到未成熟的綠色咖啡豆，時常看到綠色咖啡豆被丟滿地，非常心疼。

林季李說，心疼歸心疼，目前只能與猴子和平共處，猴子沒採完的咖啡，才是他們的收成。

嘉義縣農業處指出，台灣獼猴危害作物包含咖啡、蓮霧、柿子、酪梨、芒果等果樹及竹筍。防治方式大致有驅趕、防護與誘捕等3種方式。可使用鞭炮、收音機、聲音驅趕器等方式；可架設電圍網、使用防猴網罩等方式；此外，在獼猴危害嚴重的區域以誘捕籠誘捕。

農業處說，政府針對電圍網、防猴網罩及聲音驅趕器有相關補助，有需求的農民可洽農業處畜產保育科。

台灣獼猴 咖啡 猴子

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