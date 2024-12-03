「在熟悉的環境被療癒」 雲林全台唯一加碼支持在宅急症醫療照護

為減輕長輩在家或照護機構反覆就醫負擔，衛福部今年推動「在宅急症照護試辦計畫」，但資源不足成試辦阻礙，雲林縣府7月啟動加值方案，引進設備支援，成功讓縣內逾百家醫療院所及機構投入，並已收治38案獲得極高滿意度，今發表成果，衛生局表示，明年將建置智慧平台，進行醫療體系跨領域整合，讓更多民眾可以接受猶如虛擬的區域教學醫院服務。

營養不良、行動無法自理的林阿公今年88歲，因家人在外縣市定居，安排他入住長照機構，9月某日他高燒不退、意識模糊，家屬考量阿公想在習慣的環境療養，成為林嘉祈醫師收治的首例在宅急症照護個案，林阿公在機構接受治療，3天後就能夠與人正常互動，家屬感謝回饋「熟悉的環境是爸爸最溫暖的療癒港灣」。

雲林縣府為彌平「在宅急症照護試辦計畫」資源不足問題，編列450萬元經費，租賃攜帶式心電圖、智慧照護床墊、無線手持超音波、攜帶式X光機等設備，並配置一輛行動支援車，另由長期推動在宅醫療的「好所宅」居家護理所以陪跑員方式實地輔導醫療院所，目前縣內已有逾百家醫療院所及機構加入服務行列，半年內成功收治38案，獲得個案及家屬的高滿意度。

在宅急症照護上路後，醫療院所遇到的第一個壓力就是設備問題，台灣在宅醫療學會副秘書長黃子華說，必須讓患者的家裡就像病房一樣，有很多的監測設備，才可以讓病人端、家屬端以及醫療人員感到安心，雲林縣政府是全台唯一能夠很快速地推出加值方案，並委託台灣在宅醫療學會來提供設備支援，讓參與的院所都不需要為設備苦惱或擔心，這是成功的第一步。

台灣在宅醫療學會秘書長楊玲玲說，雲林縣政府支持在宅急症照護，落實了「人從出生到結束，都是需要照顧的」理念，不僅讓醫療照顧落地，也讓民眾的需求得以實現。