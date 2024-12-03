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波蘭商貿參訪 黃偉哲：高科技產業將成合作契機

中央社／ 台南3日電
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片

波蘭商貿團體今天拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲表示，高科技產業將成為台南和波蘭間合作契機。

台南市政府發布新聞稿指出，台灣波蘭商業協會理事長趙忠傑及波蘭航太、半導體等領域業者一行11人今天拜會黃偉哲，雙方交流台南和波蘭產業現況。此外，波蘭商貿團體也前往亞洲航空及奇美食品實地考察。

黃偉哲表示，波蘭近幾年崛起有目共睹，台南則是科技新城，吸引台積電等科技巨擘落腳；台南是台灣歷史首府，波蘭也有許多古城，兩地具有廣大文化交流空間；奇美食品擴大投資波蘭，顯示食品產業是雙方加強合作的重要領域。

趙忠傑說，波蘭人對工作高度執著，對人充滿真誠，和台南非常契合，他相信波蘭和台南間有廣大合作潛力，他期待波蘭和台南科技、文化、貿易及教育等領域深化合作。

市府表示，波蘭位居中歐，全球援助烏克蘭補給都從波蘭東邊城市進入，帶動波蘭政治地位。高科技產業是台灣和波蘭現階段合作重心之一，波蘭已連2年參加台灣國際半導體展，波蘭訪團此行是參加台灣太空國際年會。

波蘭 黃偉哲

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