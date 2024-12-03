波蘭商貿參訪 黃偉哲：高科技產業將成合作契機
波蘭商貿團體今天拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲表示，高科技產業將成為台南和波蘭間合作契機。
台南市政府發布新聞稿指出，台灣波蘭商業協會理事長趙忠傑及波蘭航太、半導體等領域業者一行11人今天拜會黃偉哲，雙方交流台南和波蘭產業現況。此外，波蘭商貿團體也前往亞洲航空及奇美食品實地考察。
黃偉哲表示，波蘭近幾年崛起有目共睹，台南則是科技新城，吸引台積電等科技巨擘落腳；台南是台灣歷史首府，波蘭也有許多古城，兩地具有廣大文化交流空間；奇美食品擴大投資波蘭，顯示食品產業是雙方加強合作的重要領域。
趙忠傑說，波蘭人對工作高度執著，對人充滿真誠，和台南非常契合，他相信波蘭和台南間有廣大合作潛力，他期待波蘭和台南科技、文化、貿易及教育等領域深化合作。
市府表示，波蘭位居中歐，全球援助烏克蘭補給都從波蘭東邊城市進入，帶動波蘭政治地位。高科技產業是台灣和波蘭現階段合作重心之一，波蘭已連2年參加台灣國際半導體展，波蘭訪團此行是參加台灣太空國際年會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言