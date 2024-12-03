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迎新年嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝 小白熊代班超吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供

迎接新年，嘉義火車站吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊，小白熊代班吸睛，邀請大家期待新造型，歡迎來嘉觀光。

「大白熊為何一夜之間變小了？」不少民眾昨天經過嘉義火車站前都好奇，高3公尺、造型可愛的大白熊去那裡了？原來是經過1年與市民及遊客相伴，為了以新氣象迎接新年，大白熊回家洗澡迎新裝。

大白熊換裝這段期間，火車站前廣場也不寂寞，市府與設計師SMART貼心派出高15公分的「小白熊」代班，推動嘉市特色觀光，市府2019年在火車站置放沉睡大白熊，疫情期間，為了讓市民注意健康管理，為大白熊戴口罩，可愛吸睛的口罩大白熊，疫情期間帶來正向能量，更紅到日本去，獲得日本雅虎首頁報導。

近年，在「大白熊爸爸」設計師SMART與市府維護下，大白熊成為火車站前地標吉祥物，每到節慶前換新妝為城市帶來喜慶氛圍。觀光新聞處說，大白熊經過1年與市民、遊客相伴，迎來12月連串精采活動之際回家「洗澡」，將換充滿聖誕氣息裝扮與民眾相見。

觀新處表示，14、15日迎來「花海生活節」，玉山路底百花齊放，搭配樂團與好逛好吃市集，每年吸引無數遊客前來；20日起「世界冠軍搖籃」，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開打；1年1度令人期待的國際管樂節踩街活動21日在中央噴水池登場，歡迎遊客來嘉，與換上新裝的大白熊合影，留下「獨嘉」的回憶！

交通處鼓勵民眾搭大眾運輸，搭配國際管樂節13日至明年1月5日，舉辦「光林我嘉樂章旅人GO」集章活動。活動期間利用手機NFC，感應6處設在火車站前、轉運中心、檜意生活村、市府、文化路口、嘉義高商 (嘉義公園)光林我嘉候車亭感應器，以及6處光林我嘉公車上感應器，就能認識管樂器集章，集滿6點兌換嘉義名店甜點、集滿12點有機會抽中知名飯店住宿、光林我嘉限量悠遊卡、光林我嘉限量模型車、野餐墊等好禮。

迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處鼓勵民眾搭大眾運輸，搭配國際管樂節13日至明年1月5日，舉辦「光林我嘉樂章旅人GO」集章活動。圖／嘉市府提供
嘉市府交通處鼓勵民眾搭大眾運輸，搭配國際管樂節13日至明年1月5日，舉辦「光林我嘉樂章旅人GO」集章活動。圖／嘉市府提供

吉祥物 嘉義高商 火車站 設計師

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