迎新年嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝 小白熊代班超吸睛

迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒」小白熊，小白熊代班吸睛，邀請大家期待新造型，歡迎來嘉觀光。

「大白熊為何一夜之間變小了？」不少民眾昨天經過嘉義火車站前都好奇，高3公尺、造型可愛的大白熊去那裡了？原來是經過1年與市民及遊客相伴，為了以新氣象迎接新年，大白熊回家洗澡迎新裝。

大白熊換裝這段期間，火車站前廣場也不寂寞，市府與設計師SMART貼心派出高15公分的「小白熊」代班，推動嘉市特色觀光，市府2019年在火車站置放沉睡大白熊，疫情期間，為了讓市民注意健康管理，為大白熊戴口罩，可愛吸睛的口罩大白熊，疫情期間帶來正向能量，更紅到日本去，獲得日本雅虎首頁報導。

近年，在「大白熊爸爸」設計師SMART與市府維護下，大白熊成為火車站前地標吉祥物，每到節慶前換新妝為城市帶來喜慶氛圍。觀光新聞處說，大白熊經過1年與市民、遊客相伴，迎來12月連串精采活動之際回家「洗澡」，將換充滿聖誕氣息裝扮與民眾相見。

觀新處表示，14、15日迎來「花海生活節」，玉山路底百花齊放，搭配樂團與好逛好吃市集，每年吸引無數遊客前來；20日起「世界冠軍搖籃」，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽開打；1年1度令人期待的國際管樂節踩街活動21日在中央噴水池登場，歡迎遊客來嘉，與換上新裝的大白熊合影，留下「獨嘉」的回憶！