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柳丁價格創天價歷史新高 全台最大產地雲林古坑供不應求

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節，邀請民眾一起感受最新鮮、甘甜的當季滋味。

古坑鄉長林慧如、立委劉建國、縣議員賴明源及張庭綺、農糧署中區分署雲林辦事處主任黃冠富等人今天一同為柳丁節活動宣傳，並帶領古坑鄉立幼兒園的小朋友動手榨柳丁汁，品嘗在地滋味。

古坑鄉今年柳丁種植面積1032公頃，是全台最大產區，林慧如說，古坑鄉日照充足、土壤肥沃，加上果農用心管理，生產出來的柳丁香氣濃郁、甜美多汁，全台每4顆柳丁就有一顆來自古坑鄉，今年柳丁節以「橙色的季節」的為主題，活動期間民眾只要身上衣服、配件有橙色物件，即可獲得產銷履歷古坑柳丁一顆。

今年受凱米颱風重創影響，古坑柳丁減產逾2成，鄉公所農經課長蔡歆雁表示，近年產地收購價格依品質每台斤約12至13元，目前產地收購價格已漲到16至22元，是歷年新高，市售價格每台斤約30元以上，老叢的雞蛋丁稀缺，每台斤超過40元，而且通常早已被預訂，不一定買得到。

劉建國、黃冠富都說，古坑柳丁香氣濃郁、品質好，在市場上很受歡迎，尤其越來越多手搖飲使用古坑柳丁製作飲料，也讓古坑柳丁供不應求，價格也越來越好。

青農陳尚賢說，古坑柳丁進入採收期，果園樹上都是黃澄澄的果實，是季節限定美景，今年配合公所柳丁節活動，部分果園將有柳丁遊程活動，開放民眾親手採摘。

雲林縣府農業處長魏勝德說，古坑鄉是台灣柳丁產量最多的地區，年產量約3萬多噸，柳丁是公認的健康水果，富含維生素C、纖維、抗氧化劑及其他營養素，有助於提升免疫力、促進消化、減少氧化壓力及預防慢性病，是當季鮮果的最佳選擇之一。

古坑柳丁節將於12月7日在古坑綠色隧道開幕，當天現場消費滿兩百元即可獲取一張兌換券，憑券可參加榨汁體驗，並有食農闖關、有獎徵答及柳丁搬運大賽等趣味性活動，相關活動請洽詢古坑鄉公所。

雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，近日已進入採收期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，近日已進入採收期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，近日已進入採收期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，近日已進入採收期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，近日已進入採收期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，近日已進入採收期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節，今天帶著相利幼兒園小朋友體驗榨汁為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節，今天帶著相利幼兒園小朋友體驗榨汁為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史新高，鄉公所將於12月7、8日在古坑綠色隧道舉辦柳丁節。記者陳雅玲／攝影

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