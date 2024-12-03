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台南知名百貨耶誕做公益 邀民眾化身耶誕老人認領心願

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南Focus時尚流行館每年耶誕節前夕都會號召100份慈善力量，並與南台南家扶中心合作實現孩童的心願，活動今年邁入第11年，大家透過1張溫暖、可愛的心願小卡，牽起彼端陌生的緣分，截至今早已有8成小卡被認領。圖／台南Focus時尚流行館提供
台南Focus時尚流行館每年耶誕節前夕都會號召100份慈善力量，並與南台南家扶中心合作實現孩童的心願，活動今年邁入第11年，大家透過1張溫暖、可愛的心願小卡，牽起彼端陌生的緣分，截至今早已有8成小卡被認領。圖／台南Focus時尚流行館提供

適逢年末各地耶誕佳音漸起，台南知名百貨業者攜手南台南家扶中心，以「星願奇緣」為主題，邀請民眾擔任「耶誕老人」認領100位學童的心願小卡，並在耶誕前夕將禮物送回，而孩童的心願都很樸實，民眾更相當熱情，截至今早已有8成小卡被認領，讓耶誕節充滿愛與公益的氛圍。

台南Focus時尚流行館每年耶誕節前夕都會號召100份慈善力量，並與南台南家扶中心合作實現孩童的心願，活動今年邁入第11年，大家透過1張溫暖、可愛的心願小卡，牽起彼端陌生的緣分，讓耶誕節不僅擁有收禮物的喜悅，更能感受助人溫暖的幸福。

台南Focus時尚流行館表示，孩童們的心願都相當樸實，像是「鞋子快磨平，希望有1雙新布鞋」、「書包用很久很舊，希望可以有新書包」等，這些需要幫助的小小聲音，也都被民眾看見，熱情響應認領心願，目前約有8成小卡已被認領。

台南Focus時尚流行館指出，認領心願支持公益計畫截至15日止，有興趣的民眾可把握機會響應，成為孩子們的守護星，實現孩子的耶誕心願；21日則會舉辦禮物頒布會，截止前若心願卡尚未被登記認領，會由百貨公司準備一份耶誕禮物，不讓孩童失望，當天也安排台南各校社團精彩表演及市集，精彩可期。

此外，台南Focus時尚流行館近期配合耶誕檔期，不僅讓小朋友可領到心願禮物，大朋友在館內消費滿額也可抽好禮，禮物包含風靡全球的Labubu多款角色周邊商品，像是坐坐派對系列盲盒、細節精緻的拼搭積木模型等，讓大家也收到最好的耶誕禮物。

公益 台南 禮物 耶誕節

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