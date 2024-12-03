快訊

杜魯多憂「25％關稅毀掉加國經濟」 川普酸：不然來當第51州？

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉基醫院天橋有暖陽 17幅小陽光畫作傳遞勇氣與希望

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「神彩輝陽，藝起有魔法」藝術巡迴展於嘉基醫院天橋揭幕後合照。圖／嘉義基督教醫院提供
「神彩輝陽，藝起有魔法」藝術巡迴展於嘉基醫院天橋揭幕後合照。圖／嘉義基督教醫院提供

為鼓勵小陽光孩子們多元發展，嘉義基督教醫院、陽光基金會與輝瑞藥廠於嘉基醫院天橋走廊舉辦藝術巡迴展，17幅由小陽光們創作的獨特畫作，向社會傳遞著勇氣和希望的力量。嘉基院長陳煒表示，以藝術的力量啟發更多人一同關注和支持這些勇敢的孩子。

「小陽光」是因先天疾病或燒燙傷事故，經歷了顏面損傷帶來的艱鉅挑戰的孩子們，他們能透過畫筆，在藝術創作中找到了支持的力量，藉由畫畫這些孩子不僅表達了內心深處的情感與夢想，也讓世人看見不屈不撓的精神和對未來生活的美好憧憬。每一幅畫作都彷彿在訴說著一個獨特的故事，每一塊色彩都洋溢著對生命的熱愛。

院長陳煒表示，此次展覽除了提供視覺的盛宴，也落實永續發展ESG下所承擔的社會責任，嘉基責無旁貸。也感佩輝瑞藥廠能關注社會公益，連續11年透過支持這群孩子的藝術創作，協助提升弱勢群體的生活品質與自我實現。在這樣的社會責任引導下，企業能將資源回饋社會，以藝術的力量啟發更多人一同關注和支持這些勇敢的孩子們。

「神彩輝陽，藝起有魔法」藝術巡迴展上午於嘉基醫院天橋揭幕。院方表示，藝展不僅是一場視覺饗宴，更是一次心靈的洗禮，這場意義非凡的展覽，也是該系列巡迴展的最終場；在欣賞這些充滿創意與生命力的畫作之餘，也能感受到孩子們的熱情與希望，體會到藝術所帶來的治癒力量。

嘉基邀請熱愛藝術人士前來參觀，一起見證這群孩子的勇氣與才華。共同支持小藝術家們，推動美好生活，感受他們的勇氣和創意，並在此旅程中攜手推廣永續發展的理念。

嘉義基督教醫院院長陳煒邀請民眾一同賞畫，支持公益。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院院長陳煒邀請民眾一同賞畫，支持公益。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基陳煒院長（右二）與輝瑞藥廠營運長劉鍇維（左一）、陽光基金會雲嘉服務中心主任陳皇廷（左二）、嘉基燒燙傷中心主任蘇育敏醫師（右一），一同為活動揭幕。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基陳煒院長（右二）與輝瑞藥廠營運長劉鍇維（左一）、陽光基金會雲嘉服務中心主任陳皇廷（左二）、嘉基燒燙傷中心主任蘇育敏醫師（右一），一同為活動揭幕。圖／嘉義基督教醫院提供

永續 畫作

延伸閱讀

台中「草地上的美術課」 戶外體驗探索藝術

表彰隈研吾建築藝術成就 文大將頒授名譽博士

台中一中商圈天橋下1男裹棉被身亡 檢警查死因

和平新生天橋拆除爭議 簡舒培批蔣萬安「最威權市長」

相關新聞

迎新年嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝 小白熊代班超吸睛

迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒...

南市博物館腹地空間受限 立委竟脫口「建議不要去，不然會失望」

台南市立博物館去年底揭牌開館，但因展場及腹地空間有限，立委林俊憲及郭國文今辦記者會，有意促成經濟部標準檢驗局台南分局遷移...

柳丁價格創天價歷史新高 全台最大產地雲林古坑供不應求

雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史...

台南知名百貨耶誕做公益 邀民眾化身耶誕老人認領心願

適逢年末各地耶誕佳音漸起，台南知名百貨業者攜手南台南家扶中心，以「星願奇緣」為主題，邀請民眾擔任「耶誕老人」認領100位...

嘉基醫院天橋有暖陽 17幅小陽光畫作傳遞勇氣與希望

為鼓勵小陽光孩子們多元發展，嘉義基督教醫院、陽光基金會與輝瑞藥廠於嘉基醫院天橋走廊舉辦藝術巡迴展，17幅由小陽光們創作的...

房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格 學生檢舉路霸

陽明交大學生投訴指歸仁區一處公園旁，「有賣房子的廣告占用路邊機車停車格上、還跟路燈一樣用鋼釘打進地面固定」，妨礙停車，通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。