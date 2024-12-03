嘉基醫院天橋有暖陽 17幅小陽光畫作傳遞勇氣與希望

為鼓勵小陽光孩子們多元發展，嘉義基督教醫院、陽光基金會與輝瑞藥廠於嘉基醫院天橋走廊舉辦藝術巡迴展，17幅由小陽光們創作的獨特畫作，向社會傳遞著勇氣和希望的力量。嘉基院長陳煒表示，以藝術的力量啟發更多人一同關注和支持這些勇敢的孩子。

「小陽光」是因先天疾病或燒燙傷事故，經歷了顏面損傷帶來的艱鉅挑戰的孩子們，他們能透過畫筆，在藝術創作中找到了支持的力量，藉由畫畫這些孩子不僅表達了內心深處的情感與夢想，也讓世人看見不屈不撓的精神和對未來生活的美好憧憬。每一幅畫作都彷彿在訴說著一個獨特的故事，每一塊色彩都洋溢著對生命的熱愛。

院長陳煒表示，此次展覽除了提供視覺的盛宴，也落實永續發展ESG下所承擔的社會責任，嘉基責無旁貸。也感佩輝瑞藥廠能關注社會公益，連續11年透過支持這群孩子的藝術創作，協助提升弱勢群體的生活品質與自我實現。在這樣的社會責任引導下，企業能將資源回饋社會，以藝術的力量啟發更多人一同關注和支持這些勇敢的孩子們。

「神彩輝陽，藝起有魔法」藝術巡迴展上午於嘉基醫院天橋揭幕。院方表示，藝展不僅是一場視覺饗宴，更是一次心靈的洗禮，這場意義非凡的展覽，也是該系列巡迴展的最終場；在欣賞這些充滿創意與生命力的畫作之餘，也能感受到孩子們的熱情與希望，體會到藝術所帶來的治癒力量。