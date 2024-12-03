快訊

杜魯多憂「25％關稅毀掉加國經濟」 川普酸：不然來當第51州？

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

聽新聞
0:00 / 0:00

房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格 學生檢舉路霸

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格、學生檢舉路霸。圖／讀者提供
房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格、學生檢舉路霸。圖／讀者提供

陽明交大學生投訴指歸仁區一處公園旁，「有賣房子廣告占用路邊機車停車格上、還跟路燈一樣用鋼釘打進地面固定」，妨礙停車，通行安全與景觀，要求政府處罰遏止「路霸橫行歪風」。

歸仁區公所表示，已找到架設廣告物的房地產業者、對方承諾一兩天內拆除，未執行將強制拆除。歸仁警分局則稱，將派員察看、違規設置將開罰。

投訴的學生表示，休假日到學校台南校區附近的歸仁區景點參觀，看過孔子廟後回程經過歸仁成功三街、成功一街路口小公園，發現機車停車格竟然有一排賣房子的廣告。

學生說，台南校區與高鐵歸仁站區周遭有各式各樣的賣房子廣告，大型的多架在道路外土地，小的看板旗子大多設在路邊多是活動式的、像選舉時常見的那種看板旗子用鐵絲綁在行道樹上或路燈上；這一排廣告看板旗幟卻是直接像路燈一樣釘在地面，「打算長期占用根本就是路霸」。

房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格、學生檢舉路霸。圖／讀者提供
房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格、學生檢舉路霸。圖／讀者提供
房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格、學生檢舉路霸。圖／讀者提供
房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格、學生檢舉路霸。圖／讀者提供

廣告 成功 房子

延伸閱讀

惠譽：2025台灣銀行業展望中性 房地產風險逐漸加大

彰化縣體育場周邊停車格不再「停免驚」 縣府研擬委外收費

甲山林集團二代全面接班 祝藝任旗下愛山林總座

劉伊心重遊蜜月地 順便投資阿布達比房地產

相關新聞

迎新年嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝 小白熊代班超吸睛

迎接新年，嘉義火車站前吉祥物大白熊「洗澡」換新裝，市府與設計師SMART派高15公分「小白熊」代班，大白熊現身車站「交棒...

南市博物館腹地空間受限 立委竟脫口「建議不要去，不然會失望」

台南市立博物館去年底揭牌開館，但因展場及腹地空間有限，立委林俊憲及郭國文今辦記者會，有意促成經濟部標準檢驗局台南分局遷移...

柳丁價格創天價歷史新高 全台最大產地雲林古坑供不應求

雲林縣古坑鄉是全台最大柳丁產地，今年受凱米颱風重創減產逾2成，產地收購價每台斤16至22元，市價每台斤逾30元，寫下歷史...

台南知名百貨耶誕做公益 邀民眾化身耶誕老人認領心願

適逢年末各地耶誕佳音漸起，台南知名百貨業者攜手南台南家扶中心，以「星願奇緣」為主題，邀請民眾擔任「耶誕老人」認領100位...

嘉基醫院天橋有暖陽 17幅小陽光畫作傳遞勇氣與希望

為鼓勵小陽光孩子們多元發展，嘉義基督教醫院、陽光基金會與輝瑞藥廠於嘉基醫院天橋走廊舉辦藝術巡迴展，17幅由小陽光們創作的...

房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格 學生檢舉路霸

陽明交大學生投訴指歸仁區一處公園旁，「有賣房子的廣告占用路邊機車停車格上、還跟路燈一樣用鋼釘打進地面固定」，妨礙停車，通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。