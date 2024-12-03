房地產廣告看板旗幟直接釘在公園旁停車格 學生檢舉路霸

陽明交大學生投訴指歸仁區一處公園旁，「有賣房子的廣告占用路邊機車停車格上、還跟路燈一樣用鋼釘打進地面固定」，妨礙停車，通行安全與景觀，要求政府處罰遏止「路霸橫行歪風」。

歸仁區公所表示，已找到架設廣告物的房地產業者、對方承諾一兩天內拆除，未執行將強制拆除。歸仁警分局則稱，將派員察看、違規設置將開罰。

投訴的學生表示，休假日到學校台南校區附近的歸仁區景點參觀，看過孔子廟後回程經過歸仁成功三街、成功一街路口小公園，發現機車停車格竟然有一排賣房子的廣告。