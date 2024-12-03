南市博物館腹地空間受限 立委竟脫口「建議不要去，不然會失望」
台南市立博物館去年底揭牌開館，但因展場及腹地空間有限，立委林俊憲及郭國文今辦記者會，有意促成經濟部標準檢驗局台南分局遷移，改建為「台南市立博物館」，針對現有南市博，被點名可望成為下屆台南市長人選的林俊憲竟直言「建議不要去，不然會失望」，一番言論恐傷透南市博工作人員的心。
台南市立博物館前身為延平郡王祠「鄭成功文物館」，歷經2年多整修，去年底揭牌開館，以「南博」系統為概念，成為台南人的博物館，然而因腹地及展覽空間有限，館內典藏品目前以明清時期的台南文物為大宗，較難呈現台南現代化的象徵，勢必需要擴大場館空間。
林俊憲表示，經濟部標準檢驗局台南分局位於火車站對面，台南市政府今年也提出「站前廣場改造願景」計畫，應該連同標檢局進行整體規畫，若能促成標檢局遷移，並改建為台南市立博物館，未來民眾一走出火車站，就能有一座博物館可參觀，相信更能彰顯古都元素。
他提到，標檢局台南分局位在黃金地段，辦公人數約100人，建坪面積約1700坪、地面面積約600坪，若能加以整理改造，推動促成市立博物館，「絕對比現在位於延平郡王祠好」。針對現有南市博評價，林俊憲直喊「建議不要去，不然會很失望」，嚇壞在場不少人。
對此，文化局長謝仕淵說，博物館的定位本來就相當多元，南市博受限空間腹地，無法應對博物館的研究、典藏、展示及教育的機能，不過，南市博仍是介紹台南歷史文化的「開始」，未來依舊會是博物館群之一，而標檢局則是擴大場館的空間，呈現台南現代化起點的平台。
經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋表示，標檢局台南分局建築約在1930年落成，期間雖歷經多次整修，但整體建築外觀並未改變，保留日治時期原本的樣子；標檢局的檢驗業務相當多元，包含水表、電表、瓦斯表等，每年需約檢驗400至500萬件，業務量不小。
謝翰璋也說，標檢局台南分局會坐落在台南黃金地段，有一定的歷史背景，但現在需與在地文化互相融合，未來會配合行政院整體規畫，讓該棟建築也能融合台南的DNA，相信部院會為標檢局台南分局尋覓另一處適合的辦公地點。
立委郭國文強調，在取得共識後，接下來標檢局台南分局遷移的土地，會由南市府及財政部國產署協助，至於火車站對面的建物，則請南市府納入站前願景計畫，將台南現代化的文化歷史融入民眾通勤日常，讓民眾一出車站，就是認識台南的開始。
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