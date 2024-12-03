守護台南第一線服務人員 賴惠員媒合企業捐流感疫苗
民進黨立法委員賴惠員媒合企業捐贈2000劑流感疫苗給台南市政府，分配警察、社服等非公費接種對象，且執行為民服務第一線單位人員使用，強化防疫並守護民眾健康。
賴惠員今天在台南市政府民治市政中心舉行的捐贈儀式致詞表示，依疾管署數據今年流感併發重症及死亡人數相較往年較多，對此不應輕忽，呼籲高風險族群儘速完成流感與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，為自己和家人建立健康屏障。
賴惠員感謝兆笙資產管理顧問公司展現企業社會責任精神，捐贈2000劑流感疫苗，也感謝台南市政府各單位在疫苗分配及施打過程中積極配合，確保疫苗能迅速有效發揮保護作用。
她說，這批疫苗由南市府分配給警察局、教育局和社會局，專供非公費接種對象的第一線服務人員，包括協勤民力（義警）、托育機構行政人員、幼兒園司機與廚工等人員接種，盼提升群體保護力，進而保障整體社會安全與服務品質。
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