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消防員殉職頻傳 南市8個消防大隊配備快速救援包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
為強化消防人員救災安全，台南市消防人員攜帶快速救援包接受訓練。記者黃宣翰／翻攝
為強化消防人員救災安全，台南市消防人員攜帶快速救援包接受訓練。記者黃宣翰／翻攝

近年來消防人員殉職案件頻傳，為了在災害現場發生危急情況時，可即時介入搶救受困、迷失方向或失聯消防人員，台南市消防局7個大隊加特搜大隊，本月共配15個快速救援包，並展開緊急救援隊訓練，強化救援裝備和技能。

消防局訓練科說，快速救援包目前配發每一個大隊2個，加特搜分隊1個，目前一共15個，明後年會逐步配發，使全台南市每一個分隊都具有快速救援裝備。

快速救援包內物包括，快速救援板：可提供受困消防人員快速拖拉，為緊急救援小組標配。可調式扁帶、五環帶：可供消防人員隨身攜帶，執行火場夥伴救援，快速脫離危險區域，可執行水平拖拉及垂直拖拉。定位燈：做為火場定位、指示，以及可透過燈號變換，提醒內部消防人員撤出或是火場危害轉變。

救援包內還有剪線鉗：方便消防人員解除電線纏繞。空氣瓶運輸袋：獨立氣瓶提供受困消防人員呼吸所需空氣，並備至面罩可提供面鏡破裂處置。推車：方便裝備運輸。

此外還有搜索主繩包、個人用自動回收搜索繩：搜索主繩長度約60公尺，可以供消防人員定位、標記、指示進入及撤出，個人用自動回收繩可以作為支線延伸，供消防人員進行搜索。

消防局長李明峯表示，救災首重的仍是安全，緊急救援隊是保護消防員的最後一道防線，消防局規劃2年內完成配發本市53分隊各1組緊急救援包，並期許結合訓練課程及未來推廣訓練，於災害現場能備而不用，盡全力避免損失任何一名消防弟兄。

台南市消防局7個大隊加特搜大隊，本月共配15個快速救援包，強化救援裝備。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局7個大隊加特搜大隊，本月共配15個快速救援包，強化救援裝備。記者黃宣翰／翻攝

台南 消防人員 消防員

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