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酪梨製洗髮乳、護手霜 嘉南大學和大內農會合作推出新產品
台南市大內區農會與嘉南大學合作研發以原屬農業廢棄物酪梨籽、成功提煉出「酪梨乳酸益生菌」，率先製成大內酪梨洗髮乳、護手霜，兩項有益皮膚與頭皮健康的天然原型產品試用中、預計明年上市。相關天然成分產品將繼續研發。
大內區農會總幹事吳建德表示，感謝嘉南大學藥理學院結合在地農產與創新技術，研發天然產品提升在地特產酪梨的附加價值，協助推動環保與健康理念。
台南大內是全國最大酪梨產區，酪梨籽常被視為廢棄物。藥粧生技產業系主任林清宮帶領USR計畫師生團隊，利用乳酸益生菌發酵技術，將酪梨籽轉化為富含乳酸的酪梨發酵液，成功研發出溫和且滋潤的護手霜與洗髮精。
林清宮表示，酪梨籽含有抗氧化成分，經發酵處理後展現出保濕、抗氧化及強健髮根的功效，具有極高的商品開發潛力。
林清宮說，這次開發的酪梨乳酸益生菌產品，是善用農業廢棄物的一大創舉。酪梨籽無食用價值，是一種常被忽視的農產資源，但經過適當的加工和發酵處理，即可轉化為有益皮膚與頭皮健康產品。將持續結合學術研究與地方資源，開發更多具商業價值特色產品，實踐大學社會責任，「成為在地創新典範」。
藥理學院院長王四切表示，推動「青銀共生-活酪大內樂居地USR計畫」已第四年，與區公所、在地青農、社區關懷據點及衛生所等單位合作，發展食農教育教材和許多在地特色伴手禮，樂齡大學與大學生深度文化交流，提供遠距照護和用藥安全宣導等服務。期待與大內農會合作讓酪梨從食品拓展至生活用品領域，深化學校與地方連結，也為大內農產發展與經濟注入新動能。
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