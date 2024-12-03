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接力護台灣自雲林一路北行 沿途民眾比讚加油打氣

中央社／ 雲林縣3日電

黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派、接力護台灣」活動，第4天行程今天上午從斗南火車站出發，一路向北，沿途許多民眾給予加油，晚上抵達員林火車站。

20多名民眾一早聚集在斗南車站，身懷六甲的前雲林縣議員廖郁賢也參與，眾人齊喊「主站不主跪，主權無可退」、「備民防，護台灣」等口號後，隊伍出發向北行進。

廖郁賢表示，雲林非都會區、非六都，因此很常被忽視，雲林人很少參與類似的活動，相當有意義。

陳得民4天前跟著隊伍從高雄出發，一路跟著隊伍走了100多公里，看到沿途很多民眾為他們加油，他希望更多人或團體一起加入響應。

陳得民說，台灣現在面臨關鍵時間，世界趨勢對於台灣相當有利，台灣此時站出來很可能改變命運，發揮台灣意識的機會。

徐姓女子呼籲大家站出，一起挺台灣。陳姓女子則從台南加入隊伍，一路未曾卸下寫有「Our Mother isTAIWAN」等字的背板，她說，要把自己的名字找回來。

黑熊民防教育協會提供資料指出，「接力護台灣」11月30日自高雄出發，預計以9天時間步行接力至台北，總里程380公里，將號召千人於終點站台北華山中央藝文公園，以行動證明，來自中共的恐嚇與威脅，將會團結每一名台灣人。

黑熊民防教育協會指出，徒步隊伍上午8時由台鐵斗南車站出發後，沿途停留虎尾德興宮、吳厝朝興宮、西螺福興宮、水尾震威宮、北斗奠安宮和永靖永安宮，預計晚間抵達員林車站。

民防 雲林 黑熊

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