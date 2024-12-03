嘉義縣爭取嘉義市新建焚化廠回饋抗爭喊停 翁章梁出手原因曝

嘉義市焚化爐明年原址汰舊換新，引發周邊嘉縣居民不滿，要求回饋。上月立委蔡易餘開協調會，市府未派人參加，縣議員陳柏麟號召鄉親，明天到市府抗爭，縣市對抗箭在弦上，縣長翁章梁勸阻。陳柏麟抗爭喊停說，等縣市府秘書長協調結果再做打算，希望中央協助。

嘉市焚化爐明年動工從300噸擴增200噸到500噸，縣議員陳柏麟要求對周邊受影響中埔、水上鄉民回饋，市府以未回饋鄰近縣市前例回應，上月協調會環境部環境管理署副署長林佐祥，指稱中央對回饋金規範，並沒有限制不能回饋外縣市，嘉市府未派員參加協調會，陳柏麟揚言明天號召千人到市府前抗議。

陳柏麟說，縣長翁章梁勸阻抗爭，避免激化縣市對立，縣長交代秘書長羅木興與市府秘書長陳永豐溝通協調，抗爭暫停，等縣市秘書長協調結果再做打算。翁章梁說，若大批鄉親為爭取嘉市焚化廠回饋到市府抗爭，得不到結果，反而加深縣市對立。

嘉縣取消明天抗爭，讓嘉市府及警方鬆了一口氣，市長黃敏惠上月參加橫跨嘉縣市軍輝橋改建通車典禮說，嘉義縣市共存共榮，對嘉縣釋善意，市議會總質詢結束，議員大多未就此議題發言，避免激化對立；翁章梁勸阻鄉親焚化廠回饋抗爭，化解縣市對抗。

市府說，新建焚化廠2028年營運，依據「嘉市公有廢棄物處理廠營運回饋自治條例」辦理，依據營運回饋自治條例，是針對廠址所在地區回饋，正面表列回饋里別，新建焚化廠BOT案，營運後市府須編預算支付垃圾處理費，綠能永續循環中心將引進國際最新垃圾處理技術及汙防制設備，空品管制值全國最優，營運期間定期監測環境品質，監測結果公開在網站，共同守護嘉義地區環境品質。