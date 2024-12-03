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台南工地管理更有智慧 工地汙染逃不過電子法眼
台南市環保局為提升環境品質，推動工地智慧化管理，今年建置「智慧工地整合平台」，工地僅需提供監控訊號連線，系統即可透過即時辨識汙染發生並通知應變。目前已有32處工地完成連線，透過科技提升汙染控管效率，逐步打造智慧化管理模式。
環保局長許仁澤表示，智慧工地整合平台搭載PM2.5濃度監測、揚塵影像辨識，一旦偵測到汙染事件，系統會透過Line Notify發送警報，推送至群組通知工地負責人，同時觸發現場自動灑水裝置，迅速降低空氣汙染物濃度，確保周邊環境品質。
雖然智慧工地建置雖處於起步階段，監測技術及防制措施還有進步空間，環保局表示，除持續優化整合平台，並透過跨局處亮麗晴空會議，由市府工程帶頭建置智慧工地，並修正南市營建管辦替代方案執行規定，將智慧工地納入制度化執行，加速建置，提升汙染應變與自主管理能力。
智慧工地是提升城市空氣品質的重要措施，更是展現市府對市民健康承諾的具體行動。透過科技力量，能精準掌握空氣品質並採取即時有效的防制措施。環保局鼓勵更多工地夥伴跟進參與，一起將南市逐步打造成汙染控管更精準、環境品質更優良的永續城市。
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