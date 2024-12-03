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翁壽良醫師想選下屆嘉義市長 文化停車場看板背後有洋蔥

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍營表態參選下屆嘉義市長翁壽良醫師，中央噴水圓環高掛第3面大型看板:「文化停車場、逛街沒煩惱」背後有洋蔥。記者魯永明／攝影
藍營表態參選下屆嘉義市長翁壽良醫師，中央噴水圓環高掛第3面大型看板:「文化停車場、逛街沒煩惱」背後有洋蔥。記者魯永明／攝影

嘉市長黃敏惠2026年市長卸任不能連任，無黨籍醫師翁壽良，去年擔任柯文哲選總統嘉義競總主委，選後在叔叔、前立委翁重鈞介紹下，加入國民黨，從義竹鄉遷戶籍回嘉市，表態選市長，昨天在中山路中央噴水圓環換掛第3幅大型看板：「文化停車場、逛街沒煩惱」，為圓猝逝建築師哥哥翁壽生生前設計文化廣場未竟的心願。

翁壽良長期租借民主聖地地標的中央噴水圓環附近大型看板，8月掛第一面看板「以誠為嘉，與良同行」，接著掛「縣有故宮，市孵巨蛋」看板，昨天改換第3面看板「文化停車場、逛街沒煩惱」，引人注目討論。

翁壽良說，文化廣場是他哥哥建築師翁壽生生前設計，文化路夜市1年吸引800萬人，是全國知名夜市，卻缺乏公有停車場，當年他哥哥設計預留停車場，因部分議員反對未實現，許多人逛街找車位時間比逛街時間長，他提出訴求蓋文化停車場、逛街沒煩惱，解決市政老問題，圓建築師哥哥生前設計文化廣場未竟的心願。

翁壽生生前設計嘉縣番路鄉轆子腳永久屋、嘉市文化廣場，2017年5月8日到桃園參加會議，突因身體不適倒在路旁，送醫院急救不治，享年50歲，親友們震驚不捨，翁壽生東海大學畢業、美國科羅拉多大學建築碩士、中國政法大學法學博士，曾擔任南華大學建築及景觀學系講師、台灣省建築師公會嘉義縣市辦事處主任、嘉市建築師公會理事長。翁壽生父親翁惠清是富農化學工業公司董事長，弟弟翁壽良是心臟內科醫師。

翁壽良曾參選2016年嘉市立委失利，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委，他與前立委翁重鈞有親戚關係，又與市長黃敏惠家族世交，還與黃敏惠夫婿醫師蔡宗祐曾共事，擔任光學社福利協會理事長，翁壽良高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，現任職陽明醫院。

藍營表態參選下屆嘉義市長翁壽良醫師，中央噴水圓環高掛第3面大型看板:「文化停車場、逛街沒煩惱」背後有洋蔥。記者魯永明／攝影
藍營表態參選下屆嘉義市長翁壽良醫師，中央噴水圓環高掛第3面大型看板:「文化停車場、逛街沒煩惱」背後有洋蔥。記者魯永明／攝影
藍營表態參選下屆嘉義市長翁壽良醫師，中央噴水圓環高掛第3面大型看板:「文化停車場、逛街沒煩惱」背後有洋蔥。圖／資料照片
藍營表態參選下屆嘉義市長翁壽良醫師，中央噴水圓環高掛第3面大型看板:「文化停車場、逛街沒煩惱」背後有洋蔥。圖／資料照片

停車場 嘉義 建築師

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