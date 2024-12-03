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修繕噴水圓環 嘉市府提3保證
嘉義市政府明年編列3600萬元「改善中央噴水圓環工程」，多名議員昨審查預算質疑建設處事先未溝通，一度不讓通過，建設處長田長沛保證不拆圓環、KANO精神不變、讓全民參與，且預算文字「改善」修正為「修繕」後過關。
田長沛解釋，會保留噴水圓環KANO永不放棄精神和圓環的造型，梳理歷史脈絡、以減法設計美學，更加彰顯民主聖地的盛名，且公民參與是必要環節，目前規畫本月在東、西區各開1場說明會，時間及地點擇定後就公布。
議員林煒軒說，噴水圓環整修規畫今年只開1場工作坊、還是事後才得知，設計圖都還沒出來，且為何直到昨都沒辦過說明會？議員黃露慧說，府會和諧但不能隨便，1969年前市長許世賢經歷過1場抗爭後才有這座噴水池，有很重要歷史意義。
議員戴寧說，大家有整修共識，但後續細部工作、與民溝通等是建設處要處理的功課；議員李奕德批評，事前沒和議員溝通，文史工作者披露下，現在才找議員溝通；議員張秀華指出，市府以後要做好溝通，否則計畫名稱被以為是要修建、甚至拆掉圓環。
「噴水圓環行動小組」成員也到市議會旁聽，希望廣徵民意參與前，不應貿然定案、施作工程。
田長沛說，「針對外界噴水池要拆掉或KANO雕像要換掉，這些說法是竹篙湊菜刀！」2014年因電影「KANO」於圓環設吳明捷投手像，底座逐漸腐蝕，另噴水圓環底部會漏水、控制機房大雨時進水，都許久沒整修，今年度先通過380萬元設計規畫標案。
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