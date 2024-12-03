台南騎樓白線 明年起可停機慢車

台南部分騎樓畫設綠色整齊線不具可停車的法律效力，頻遭檢舉開罰引爆民怨，市長黃偉哲昨在議會答詢說，明年元旦起騎樓畫白線將可停放機慢車；議會為此決議暫緩審議騎樓管理使用的自治條例，視停機慢車實施情況再進行。

南市交通局說明，將公告明年1月1日起，騎樓有保留1.5公尺給行人通行、畫設白線的部分可提供機車慢停放，近期會盤點畫線。

市府2016年起推動友善騎樓暢通計畫，騎樓保留至少1.5公尺寬供行人通行，並畫綠色整齊線，線外開放停機車，但不符道路交通管理處罰條例規範；議會定期會昨二、三讀會，不少議員再度詢問此情況處理方式。

議長邱莉莉說，現在到明年1月起實施騎樓停車的這段期間，若又有類似檢舉，建議以勸導代替開單；不少議員則期盼未來南市「騎樓地管理使用自治條例」上路，騎樓也能開放停汽車，議員黃麗招說，汽車停車格不足，騎樓僅開放停機慢車，是否又會引起民怨？希望市長要有魄力與決定。

黃偉哲說，現行法規禁止騎樓停放汽車，能否停機慢車則交給地方政府決定，因此先從停機慢車開始施行。交通局上月20日發函，至月底之前，沿騎樓地外緣以垂直道路方式停放的機慢車輛，以一排為限、不妨礙行人及消防安全，可先勸導不舉發。

市議會進行政黨協商決議，自治條例草案先進入冷凍期，待騎樓停機車實施一段時間後，再確認此法案條文是否須調整。