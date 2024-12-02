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南市佳里公所性別友善公廁改建 免費提供衛生棉
落實兩性平權，台南市佳里區公所投入676萬元，近日完成性別友善公廁改建，朝推動性別平等理念邁進。
佳里公所指出，此次改建一大特色是設置「多間式性別友善廁所」，打破傳統以性別畫分廁所設計，採用多個獨立隔間形式，讓所有人無論性別皆可自由選擇使用。
透過南市獨有「登月計畫－廁所免費提供衛生棉」，推動性別主流化與性別平等的理念。設置性別友善公廁有助於打破性別刻板印象，促進社會包容性。
區長林耿漢指出，此次改建採跨部門合作模式，工程獲中央「優質公廁及美質環境推動計畫」補助500萬元及市府環保局補助約176萬元，總計約676萬元，上月已完成，全面提升如廁環境包容性與安全性。
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