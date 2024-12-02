台南400宴4大總舖師辦桌 限量400桌4日開放預約

台南市府將於29日在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力-400宴」，席開400桌，採線上預約報名方式；市府原公布明天中午開放預約，晚間更正開放時間為4日中午12時。

台南市政府下午在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力-400宴」行銷記者會，由市長黃偉哲與參與研發菜色的總舖師一起介紹活動內容。

台南市政府晚間發布訊息指出，下午公布活動內容誤植開放民眾預訂日期為明天，更正為4日中午12時開放預訂，每桌新台幣1萬2000元，席開400桌，額滿為止，民眾可至ibon網路售票系統或全台7-11門市ibon機台報名。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，此次邀集台南知名4大總舖師，包括阿勇家餐飲事業汪義勇（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏，聯手為台南400打造專屬菜色，將是年底最令人期待美食饗宴。

台南市觀光旅遊局指出，10道佳餚包括五福府城耀荷南、粉絲宮煲炒帶子、布袋干貝繡球雞、荷葉米糕網西丸、南式古味紅燒羹、台式極品佛跳牆、溜油龍膽石斑魚、金玉滿彩水果塔、紹興藥膳海大蝦、仙草凍併冰淇淋，每道都是最有台南味的辦桌美食。