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黃偉哲在美食博覽會抽出頭獎電動車 台南400辦桌3日明開放預訂

中央社／ 台南2日電
「台南400城市食力觀光美食博覽會」2日下午進行壓軸抽獎活動，由台南市長黃偉哲（前）把頭獎國產純電動休旅車開入會場，並抽出得主。圖／台南市政府提供（中央社）
「台南400城市食力觀光美食博覽會」2日下午進行壓軸抽獎活動，由台南市長黃偉哲（前）把頭獎國產純電動休旅車開入會場，並抽出得主。圖／台南市政府提供（中央社）

台南市府舉辦「台南400城市食力觀光美食博覽會」，以國產純電動休旅車為抽獎頭獎；市長黃偉哲今天抽出得主，並宣傳29日登場的「台南400宴」，席開400桌，明天開放預訂。

「台南400城市食力觀光美食博覽會」11月29日至今天在大台南會展中心登場，市府推出消費滿新台幣500元可獲抽獎機會1次活動，頭獎為納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7一輛，下午進行壓軸抽獎活動，由黃偉哲親自將車輛開入活動現場，並抽出幸運得主。

活動同時安排台南400城市食力系列活動「台南400宴」行銷記者會，宣傳將於29日在大台南會展中心舉辦的美食饗宴活動。

黃偉哲致詞表示，台南400宴邀請四大總舖師聯手打造專屬菜色，除將重現多道經典招牌菜，更將結合台南在地特色食材研發新料理，讓民眾體驗經典台菜、精緻辦桌美味享受，選在2024年尾聲辦理，也象徵台南400匯聚圓滿，用美味佳餚一起展開下一個台南400。

黃偉哲強調，台南400宴桌桌都有3萬元價值、2萬元行情，卻只要1萬2000元價格就可品嘗到，真的非常超值，保證好吃到想要打包。

台南市府觀光旅遊局長林國華表示，「台南400城市食力-400宴」將席開400桌，採線上預約報名，額滿截止，每桌收費1萬2000元，共有10道佳餚，道道都是台南特色美味，預計明天中午12時開放報名，民眾可至ibon網路售票系統或全台7-11門市ibon機台報名。

台南 美食 頭獎 黃偉哲

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