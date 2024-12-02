接力護台灣第3天穿越嘉義 沿途民眾加油打氣

黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派接力護台灣」活動，今天中午在台鐵水上車站進行台南與嘉義交棒，下午隊伍途經嘉義火車站後站，民眾看到，紛紛給予加油打氣。

「接力護台灣」今天邁入第3天，抵達嘉義，中午12時在台鐵水上車站進行台南與嘉義隊伍交棒，從台南走過來的侯俊彥現場喊說：「台灣人要有志氣、勇氣與骨氣，台灣一定可以在國際上持續發光發亮」，獲得在場人士如雷掌聲。

交棒後，接力隊伍沿著台1線走向嘉義火車站後站，沿途喊著「備民防、護台灣」等口號，民眾見到他們，紛紛給予加油打氣。

黑熊學院臉書（Facebook）粉專貼文，「這一路上受到太多民眾熱烈歡迎，我們每走一段，都收穫了更多更多的力量，謝謝每一個關注接力護台灣的台灣人，讓我們繼續陪隊伍走下去。」

嘉義的接力隊伍經民雄與大林車站2處接力點後，預計今晚抵達雲林縣斗南車站。

黑熊民防教育協會指出，接力護台灣活動隊伍將經過台灣西部13個縣市、52個站點，預計超過千人參與，在12月8日抵達終點站台北市華山中央藝文公園，完成DEFEND TAIWAN千人排字。