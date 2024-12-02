嘉市議員質疑噴水圓環預算 市府3保證：KANO精神、不拆圓環、全民參與

嘉義市政府提改善中央噴水圓環工程3600萬元，今天預算審查時遭多名議員質疑，不少議員認為建設處不但事先沒溝通不尊重，且設計圖也沒有，一度不讓通過。幾經建設處長田長沛說明KANO精神不變、不拆圓環、全民參與等3保證，且文字改「修繕」才得以通過。

市府編列明年3600萬元預算要整修中央噴水圓環，引來外界憂心歷史地標恐將消失，「噴水圓環行動小組」成員在市議會前集結，希望議場審議預算案能懸崖勒馬。

議員林煒軒說，中央噴水圓環設計圖都還沒出來，今年只召開1場工作坊，還是事後才知道，要修繕大家都有共識，但是為什麼直至今天都沒有辦過說明會？連細項都是議員去探詢才知道，這樣太不負責任，要求保留科目，直到有改善期程、設計圖公開、辦完公聽會之後，再讓預算過。

議員黃露慧表示，1969年前市長許世賢經歷過一場抗爭後才有這座噴水池，有很重要的歷史意義，不止是嘉義市地標、民主聖地，每次選舉都會在這裡舉辦選舉之夜，是全國非常有指標性的活動。府會和諧很好，但不要把方便當作隨便。

議員戴寧表示，前市長涂醒哲編3千萬整修，後來也是議會要求設計圖先規畫出來後再做預算編列，至今才再編修預算，在工資原物料高漲下，既然大家有整修共識，事情不能再拖下去，但後續細部工作與民溝通等是建設處要處理的功課。

議員李奕德批評，事前沒有和議員溝通，在文史工作者建築師等團體的批披露下，才發展至今的狀況，現在才找議員溝通，可說是間接藐視議會。

建設處長田長沛提出3項保證；一、KANO永不放棄精棒繼續在圓環。二、絕不會拆除圓環。三、說明會全民參與。12月份在東西區各辦說明會，說明規畫方向。

田長沛說，噴水池是重要地標，附近文化路夜市是重要觀光景點，很多遊客來此與噴水池拍照打卡，2014年因KANO電影，於圓環設置吳明捷投手像，如今已逾10年，底座逐漸腐蝕；另噴水圓環底部許久沒有整修，造成漏水不但浪費也滲出外面，不符合環保永續精神。另控制機房幾十年沒有整修，遇到下大雨裡面經常積淹水。整修將朝有共識方向處理，取決於市民意見，不會冒然躁進。

由於議員正反意見都有，主席財政小組召集人李忠曆裁示休息3分鐘討論。

重新開會後議員張秀華表示，市府重大工程與公民參與不周全，以後要做好溝通。因名稱外界以為是要修建、甚至拆掉圓環，經建設處長田長沛說明是整修，因此要求做文字修正，原本「改善」字樣改為「修繕」，且一定做好公民參與、溝通。

最後預算案要在經過文字修正後通過。但王浩認為仍未能對該預算案釋疑，因此保留發言權。

「噴水圓環行動小組」也在今日的議會中列席旁聽，對此結果表示遺憾與不認同。認為市府在過程中的程序不公開透明，在廣徵民意參與前，不應貿然定案、施作工程。如果要辦理公開說明會與市民溝通，在設計階段早就該進行，而不是在民間關注後，才臨時追加辦理。雖然中央噴水圓環現階段不具備文資身分，但即使只是修繕工程，任何改造既有結構與管線的工程，都應有完善的評估與調查，以免在過程中，使有文資價值的構造物毀損，將會是嘉義市全體市民的一大損失。