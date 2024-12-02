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台南騎樓機車可停了！綠線外開放機慢車停放 本月公告、明年1月起實施

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市近年來因騎樓停車不斷遭檢舉，不僅引發民怨，更引起警民衝突，市議會朝野紛紛要求制訂《騎樓地管理使用自治條例》，南市府也回應，本月初將會公告，明年1月1日起依相關規定，騎樓可停放機慢車。圖／聯合報系資料照片
台南市近年來因騎樓停車不斷遭檢舉，不僅引發民怨，更引起警民衝突，市議會朝野紛紛要求制訂《騎樓地管理使用自治條例》，南市府也回應，本月初將會公告，明年1月1日起依相關規定，騎樓可停放機慢車。圖／聯合報系資料照片

台南市原畫設在騎樓的綠色整齊線，因不具可停車法律效力，頻遭檢舉開罰，更引爆民怨，市議會要求制訂《騎樓地管理使用自治條例》，今議會二、三讀會，不少民代再度關心質詢，對此，市長黃偉哲回應，本月初會公告，明年1月1日起依相關規定騎樓可停放機慢車。

台南市政府2016年起推動「友善騎樓暢通計畫」，在騎樓內留設至少1.5公尺寬供行人通行，並畫綠色整齊線，綠線外開放停機車，但如今市府團隊卻推翻2016年決議，導致近年來騎樓停車不斷遭檢舉，不僅引發民怨，更引起警民衝突，市議會朝野紛紛要求交通局給交代。

黃偉哲曾允諾，最晚在今年底前會公告，讓警、民有所遵循，如今距離年底剩下最後1個月，議會今進行大會二、三讀會，不少民代再度針對《騎樓地管理使用自治條例草案》質詢。

議長邱莉莉認為，經各界討論針對騎樓部分，目前將先開放機慢車停放，只要交通局依照道路交通處罰條例及參考各縣市作法，完成公告後即可實施，且台南其實原就有開放騎樓停放機慢車，只不過是少了公告，市府既然預計本月要公告、明年1月起實施，要求警方這段期間接獲檢舉時，先以勸導代替開單。

此外，不少議員期盼《騎樓地管理使用自治條例》不僅是開放機慢車，更希望能開放汽車停放，市議員黃麗招說，交通局在汽車停車格不足下的情況下，倘若騎樓僅開放機慢車停放，未來是否又會引起民怨呢？希望市長要有魄力與決定。

對此，交通局回應，近期將施行公告，明年1月1日起，騎樓保留1.5米給行人通行，畫設白線部分可提供「機慢車」停放；黃偉哲也說，現行中央法規是禁止騎樓停放汽車，是否停放機慢車，則交給地方政府決定，因此台南市先從停放機慢車開始施行。

台南市議會最後也針對《騎樓地管理使用自治條例》草案，經政黨協商決議，該案先進入冷凍期，待交通局公告範圍並運行實施一段時間後，再回頭確認該法案是否需進一步審議訂定。

台南 行人 議員 騎樓 黃偉哲

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