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台南捷運核定4條路線！預估30年淨收入785億元

中央社／ 台南2日電
台南捷運核定4條路線，南市府表示，總經費約2285億元，南市負擔892億元；捷運未來收入來源包含票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估淨收入785億元。圖／取自台南市政府網站
台南捷運核定4條路線，南市府表示，總經費約2285億元，南市負擔892億元；捷運未來收入來源包含票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估淨收入785億元。圖／取自台南市政府網站

台南捷運核定4條路線，南市府表示，總經費約2285億元，南市負擔892億元；捷運未來收入來源包含票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估淨收入785億元。

南市府財政稅務局今天告訴中央社記者，台南捷運核定第1期藍線、第1期藍線延伸線、紅線及深綠線，中央負擔1392億元、台南市負擔892億元。非自償性支出（包含用地費）約328億元，市府負擔數額將以台南市自有財源優先支應，不足部份再舉債挹注。

另外，台南捷運未來收入來源，涵蓋票箱收入、土地開發效益、容積增額效益及租稅增額效益，預估30年淨收入785億元。

至於台南鐵路永康段地下化及新市段立體化財源，交通局指出，總經費約836億元，其中中央負擔595億元、台南市負擔241億元。依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」訂定中央與地方政府經費分擔原則，市府須負擔土地取得及維護費用、工程總經費的自償經費、部分非自償經費。

工程自償性經費來源，包含鐵路地下化、立體化後周邊土地開發效益、租稅增額財源及增額容積價金等約104億元；後續建設完成後，將由開發獲取收益使市府收回先期投入經費，其餘市府須負擔經費將視工程階段需要，逐年編列公務預算支應，以利計畫進行。

台南 捷運 鐵路地下化

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