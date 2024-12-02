藍營議會黨團書記長交接 謝龍介、黃偉哲為這事頻互動

台南市議會國民黨團今進行新任書記長交接，由擁有4屆議員資歷的林燕祝接任，除國民黨市黨部主委、立委謝龍介到場見證外，南市議會議長邱莉莉、市長黃偉哲更紛紛到場祝賀，由於黃偉哲與謝龍介比鄰而坐，兩人互動也格外引起關注。

謝龍介表示，過去1年由市議員許至椿擔任書記長，除帶領黨團及黨籍議員揭發許多台南市的弊端，如今在中央也有新的發聲管道，讓全國人民看見台南市的真相，黨團也不斷鞭策台南市政府，糾正過去的錯誤，讓台南可恢復往日的榮景。

他提到，這幾年台南有許多治安問題、槍擊事件、不當的官商勾結及光電弊案，導致台南市民失去的往日榮譽感，過去在黨團努力下揭發許多弊案，期待未來1年在新任書記長林燕祝帶領下，能夠延續過去黨團對台南做出的貢獻，不負台南鄉親期待，同時解密更多台南的弊案。

黃偉哲表示，台南市議會是一個大家庭，雖然有不同的黨派及政治立場，但對於市民關注的事情，大家的想法都相當一致，如同《財政收支劃分法》，朝野都希望為台南市多爭取，相信只要是市民關心的事情，都是不分藍綠白等黨派，市府也會不分黨籍全力與市議會配合。

提及《財政收支劃分法》，由於黃偉哲正巧與謝龍介毗鄰，兩人交頭接耳、互動頻頻，因謝龍介是國民黨目前檯面上有意角逐下屆市長的人選，雙方互動也格外引發關注，對此，謝龍介說，黃偉哲市長是在「交辦」《財劃法》版本，他也回應不會只有國民黨一個版本；此話卻嚇得黃偉哲趕緊說，「要說清楚是『交辦』，不是『交棒』（下屆市長）」。

謝龍介表示，台南自縣市合併後，財政可謂是從困難中走出，肯定黃偉哲執政這6年來的辛苦，蹣跚走過爬荊棘的道路，但也讓台南財政總算有進步，然而「巧婦難為無米之炊」，大家都很關心《財劃法》的版本。

他強調，《財劃法》不會只有1個版本，「行政院近期雖不斷放話，錢給了地方，地方都會亂花」，但這個概念是錯誤，相信每個地方政府都會珍惜每一分錢，呼籲行政院財政部提出版本，大家一起討論，尤其是縣市之間橫向分配應該要公平，相信會是各地財政一大改革。