台南賀中華隊拿冠軍 明天辦棒球英雄遊行、球迷見面會

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，隊伍中有不少中職統一獅隊球員，其中統一獅中外野手、隊長陳傑憲更拿下賽事MVP，並獲得打擊王、最佳外野手和最佳防守球員4座個人獎。市府將在3日下午舉辦遊行，並有見面會，讓大家一起來為棒球英雄喝采。

體育局表示，市長黃偉哲除了上周六在亞太棒球訓練中心成棒主球場開幕的「台南400-台灣棒球歷史展」，邀請餅總林岳平教練、首席教練高志綱、選手邱智呈、選手潘傑楷蒞臨，明天的「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」，林岳平、高志綱與球員陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈，以及訓練員吳瑀政、防護員余婉綾均將出席。

3日的遊行預計下午4時於永華市政中心的南島路口出發，一路經過建平路、永華路、夏林路，健康路，最後到市立棒球場，邀請市民朋友沿路為棒球英雄喝采。體育局提醒參加遊行的球迷注意安全，遊行路段在行經時將採取交通管制，為保護民眾安全，全面禁止汽機車於遊行車輛兩側行駛，若欲加入一同遊行的車輛，請跟在壓尾車後方。