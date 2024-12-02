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活化雲林斗六舊城區 雲中街日式警察局宿舍修復今動工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工，該宿舍群現以「雲中街文創聚落」為觀光營運品牌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工，該宿舍群現以「雲中街文創聚落」為觀光營運品牌。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工，該宿舍群現以「雲中街文創聚落」為觀光營運品牌，緊鄰火車站、市場，修復工程完工後，縣府將啟動整體景觀規畫設計，讓該聚落更具觀光效益。

警察局舊宿舍群是日治時期官舍建築，反應出台灣在日治時期木造住宅官舍特性，2014年被登錄為雲林縣歷史建築，後以文創聚落成為地方觀光亮點，總土地面積約2484坪，縣長張麗善表示，該聚落緊鄰火車站、市場，是外地人認識斗六的第一個入口，日式宿舍3號及5號修復後，有助於聚落完整發展，後續將藉由招租委外等方式，讓雲中街文創聚落更具文化觀光效益。

縣議員林岳璋今出席動工典禮，他表示，「新的是好，舊的是寶」，期待工程完工後，帶動地方觀光發展。斗六市長林聖爵也說，未來該區可串連太平老街、斗六圓環等景點，成為在地居民、遊客休憩的好地方。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君說，該建築物完工後，將延續雲中街品牌，並擴大文創聚落的青創服務量能，縣府將啟動整體景觀規畫設計，讓整體聚落更具公共使用性，成為斗六文化觀光亮點指標。

雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，縣府文化觀光處長陳璧君（右起）、縣長張麗善、斗六市長林聖爵、縣議員林岳璋等人期待藉此帶動地方觀光量能。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，縣府文化觀光處長陳璧君（右起）、縣長張麗善、斗六市長林聖爵、縣議員林岳璋等人期待藉此帶動地方觀光量能。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計明年底完工。記者陳雅玲／攝影

宿舍 斗六 歷史建築

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