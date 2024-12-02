快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣AI監控露天燃燒加強取締 累積告發41件罰金56萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣環保局利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣環保局今年利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，稽查員於汙染地點，配合空拍機、空品感測器等設備，今年告發41件，金額56萬7900元，展現顯著成效，呼籲民眾切勿心存僥倖非法露天燃燒。

冬天空汙季併二期稻作收成，嘉義縣受限地形空氣流動不易擴散，汙染物易累積導致空氣品質不良，適逢二期稻作收成期，縣環保局成立13人巡查小組，搭配6套「制高點AI煙霧探測系統」，以制高優勢結合AI人工智能，24小時監控並自動辨識空汙事件，由系統即時傳輸告警通報稽查員，加強管制露天燃燒行為。

環保局呼籲民眾，收割後的稻草可採現地翻耕掩埋增加土壤肥份，或將稻草提供回收商再利用去化，請勿露天燃燒，以免影響空氣品質。

環保局表示，民眾若違規露天燃燒經查獲，將處以1200元至10萬元的罰鍰，若違反者是營利公司或工商場，處500萬元以下罰鍰。另外依據行政院農委會的「收購公糧稻穀作業要點」，農民種植的同一塊田被查獲露天燃燒累積2個期作，自第2次查獲公文送達日起1年內，將暫停收購公糧1次。

環保局長張輝川表示，運用「AI智能煙霧探測制高點監控」科技化管制露天燃燒，今年在主要監控區域內陳情露天燃燒件數，較去年同期減少38%，顯示此系統已發揮功效，使民眾不再心存僥倖非法露天燃燒，有效改善嘉義縣空氣品質。

環保局提醒農友，切勿露天燃燒，若在每年10月至隔年3月空氣品質不良期間違規，更將加重處分，燃燒稻草不僅將稻田肥份燃燒殆盡，就地翻耕掩埋稻草可改善土壤性質，有效提高土壤有機質含量，增加地力，或聯絡稻草回收商，將稻草回收再利用。

嘉義縣環保局AI監控露天燃燒，今年已累積告發41件。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局AI監控露天燃燒，今年已累積告發41件。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，稽查員配合空拍機、空品感測器等設備告發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，稽查員配合空拍機、空品感測器等設備告發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，再由稽查員配合空拍機、空品感測器等設備告發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，再由稽查員配合空拍機、空品感測器等設備告發。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 環保局長 空氣品質

延伸閱讀

濁水溪揚塵、擴散不佳 雲林崙背掛空污旗

機車改裝排氣管未檢測認證 中市府：114年起將開罰

桃市垃圾費何時隨袋徵收？ 環保局：擬先從非家戶垃圾開始

嘉縣再生市集拍賣 檜木五斗櫃喊6700元成交

相關新聞

台南賀中華隊拿冠軍 明天辦棒球英雄遊行、球迷見面會

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，隊伍中有不少中職統一獅隊球員，其中統一獅中外野手、隊長陳傑憲更拿下賽事MVP，並獲得打擊...

綠鬣蜥每隻500獎勵金「比養雞好賺」 官員：亂養小心觸法

外來種綠鬣蜥北漂橫行雲林沿海地區，作物飽受侵擾，農民困擾，口湖鄉後厝村曾有幾天就捕獲上百隻，雲林縣府呼籲如有發現可打19...

活化雲林斗六舊城區 雲中街日式警察局宿舍修復今動工

雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計...

嘉縣AI監控露天燃燒加強取締 累積告發41件罰金56萬

嘉義縣環保局今年利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，稽查員於汙染地點，配合空拍機、空品感測器等設備，今年告發41...

雲林虎尾公安立體停車場完工 試營運、開幕時間表曝光

雲林縣政府為解決虎尾鎮停車位一格難求，獲中央補助，斥資6.33億元在公安路興建立體停車場，可提供296格汽車、30格機車...

南市隆田Cha Cha園區有吉祥物「巷仔Niau」 彩繪有好康

台南吉祥物「巷仔Niau」本月現身隆田Cha Cha園區，遊客不僅可與它合照，由藝術家劉進文製作500副虎爺木牌，號召5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。