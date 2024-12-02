嘉縣AI監控露天燃燒加強取締 累積告發41件罰金56萬

嘉義縣環保局今年利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，稽查員於汙染地點，配合空拍機、空品感測器等設備，今年告發41件，金額56萬7900元，展現顯著成效，呼籲民眾切勿心存僥倖非法露天燃燒。

冬天空汙季併二期稻作收成，嘉義縣受限地形空氣流動不易擴散，汙染物易累積導致空氣品質不良，適逢二期稻作收成期，縣環保局成立13人巡查小組，搭配6套「制高點AI煙霧探測系統」，以制高優勢結合AI人工智能，24小時監控並自動辨識空汙事件，由系統即時傳輸告警通報稽查員，加強管制露天燃燒行為。

環保局呼籲民眾，收割後的稻草可採現地翻耕掩埋增加土壤肥份，或將稻草提供回收商再利用去化，請勿露天燃燒，以免影響空氣品質。

環保局表示，民眾若違規露天燃燒經查獲，將處以1200元至10萬元的罰鍰，若違反者是營利公司或工商場，處500萬元以下罰鍰。另外依據行政院農委會的「收購公糧稻穀作業要點」，農民種植的同一塊田被查獲露天燃燒累積2個期作，自第2次查獲公文送達日起1年內，將暫停收購公糧1次。

環保局長張輝川表示，運用「AI智能煙霧探測制高點監控」科技化管制露天燃燒，今年在主要監控區域內陳情露天燃燒件數，較去年同期減少38%，顯示此系統已發揮功效，使民眾不再心存僥倖非法露天燃燒，有效改善嘉義縣空氣品質。