雲林虎尾公安立體停車場完工 試營運、開幕時間表曝光

雲林縣政府為解決虎尾鎮停車位一格難求，獲中央補助，斥資6.33億元在公安路興建立體停車場，可提供296格汽車、30格機車停車位，上月已完成驗收、點交，並委外由廠商「日月亭」經營，預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。

虎尾鎮公安立體停車場配合多用途使用，為地下一層、地上六層建築，其中1、2樓作為商場使用，可提供296格汽車停車位及30格機車停車位，今年3月已完工，並於上月完成驗收、點交，雲林縣交通工務局長汪令堯表示，公安停車場採OT（Operate-Transfer ）先經營、後移轉模式委外經營，由廠商日月亭得標取得經營權。

汪令堯說，依據OT契約規定，廠商要在半年內開幕啟用，已與業者協商，預計農曆春節前先就停車場部分試營運，試營運期間不收費，1、2樓商場部分預計明年暑假前開幕營業，將有近10家餐飲、藥妝店進駐。至於未來公安停車場收費方式，目前尚未制定，預估每小時收費在20元至50元之間。