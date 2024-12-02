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雲林虎尾公安立體停車場完工 試營運、開幕時間表曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。圖／雲林縣交通工務局提供

雲林縣政府為解決虎尾鎮停車位一格難求，獲中央補助，斥資6.33億元在公安路興建立體停車場，可提供296格汽車、30格機車停車位，上月已完成驗收、點交，並委外由廠商「日月亭」經營，預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。

虎尾鎮公安立體停車場配合多用途使用，為地下一層、地上六層建築，其中1、2樓作為商場使用，可提供296格汽車停車位及30格機車停車位，今年3月已完工，並於上月完成驗收、點交，雲林縣交通工務局長汪令堯表示，公安停車場採OT（Operate-Transfer ）先經營、後移轉模式委外經營，由廠商日月亭得標取得經營權。

汪令堯說，依據OT契約規定，廠商要在半年內開幕啟用，已與業者協商，預計農曆春節前先就停車場部分試營運，試營運期間不收費，1、2樓商場部分預計明年暑假前開幕營業，將有近10家餐飲、藥妝店進駐。至於未來公安停車場收費方式，目前尚未制定，預估每小時收費在20元至50元之間。

公安立體停車場位於雲林布袋戲館後方，鄰近有雲林故事館、郡役所、合同廳舍、郡守官邸、虎尾登記所等歷史建築，遊客如織，周邊停車空間長期不足，立體停車場啟用後可望紓解。

雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。圖／雲林縣交通工務局提供

停車場 公安 車位

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