聽新聞
0:00 / 0:00
雲林虎尾公安立體停車場完工 試營運、開幕時間表曝光
雲林縣政府為解決虎尾鎮停車位一格難求，獲中央補助，斥資6.33億元在公安路興建立體停車場，可提供296格汽車、30格機車停車位，上月已完成驗收、點交，並委外由廠商「日月亭」經營，預計明年農曆春節前將先就停車場試營運、暑假前商場開幕營業。
虎尾鎮公安立體停車場配合多用途使用，為地下一層、地上六層建築，其中1、2樓作為商場使用，可提供296格汽車停車位及30格機車停車位，今年3月已完工，並於上月完成驗收、點交，雲林縣交通工務局長汪令堯表示，公安停車場採OT（Operate-Transfer ）先經營、後移轉模式委外經營，由廠商日月亭得標取得經營權。
汪令堯說，依據OT契約規定，廠商要在半年內開幕啟用，已與業者協商，預計農曆春節前先就停車場部分試營運，試營運期間不收費，1、2樓商場部分預計明年暑假前開幕營業，將有近10家餐飲、藥妝店進駐。至於未來公安停車場收費方式，目前尚未制定，預估每小時收費在20元至50元之間。
公安立體停車場位於雲林布袋戲館後方，鄰近有雲林故事館、郡役所、合同廳舍、郡守官邸、虎尾登記所等歷史建築，遊客如織，周邊停車空間長期不足，立體停車場啟用後可望紓解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言