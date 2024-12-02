綠鬣蜥每隻500獎勵金「比養雞好賺」 官員：亂養小心觸法

外來種綠鬣蜥北漂橫行雲林沿海地區，作物飽受侵擾，農民困擾，口湖鄉後厝村曾有幾天就捕獲上百隻，雲林縣府呼籲如有發現可打1999專線。對於中央有意祭出每隻500元到800元獎勵金，農民認為靠人力抓雖治標不治本，但有人戲稱1隻500元「比養雞更好賺」，恐將助長飼養獵蜥成為新興行業。

但雲林縣政府農業處說，獎勵金並非外傳那麼高，況且任意飼養外來種野生動物恐有觸法之虞，農民切勿以身試法，況且鼓勵獵捕是為保護農作，千萬別有「以此牟利」的行為。

綠鬣蜥危害屏東、台南地區，數量愈激增農民擔憂農作不保，當地縣府祭出高額獎金鼓勵民眾獵捕，同時傳出中央有意祭出每隻500元到800元鼓勵移除外來野生動物的危害。

最近「蜥害」北漂，雲林沿海地區也出現大量蹤跡，尤以口湖和水林一帶數量最多，口湖鄉謝厝地區甚至傳出沒幾天捕獲上百隻，蜥害是否擴散成為沿海隱憂。

後厝地區李姓農民說，避免「蜥患傷農」只能靠自己獵捕，捉綠鬣蜥怕被咬大家都帶好照明和手套、雨靴，想不到先前他們出去獵捕，短短幾天就抓到上百隻，擔心數量愈來愈多，最近比較少，但偶而出現也很嚇人。

由於農民先前抓到綠鬣蜥均予撲殺丟棄，但最近傳出政府將祭出獎勵金補助，有農民就說，綠鬣蜥每年可產約80隻幼蜥，因數量多繁殖力強，有人就戲稱如果一隻獎金高達500元，獵殺丟棄實太可惜，只要養幾百隻來繁殖或四處以低價收購再「轉賣」，利潤可觀「比養雞卡好賺！」。

口湖鄉公所原有意祭出獎勵金但後來打消念頭，鄉長李龍飛指出，靠人力捕捉治標不治本，效果有限，政府應從源頭做好配套，公所則會透過宣導鼓勵加強獵捕，以免魚塭或排水土堤被綠鬣蜥破壞，農作持續受損，受害的還是農民。

縣府農業處長魏勝徳表示，農業部每隻500元獎金也限於30公分以上的綠鬣蜥，除了經專業培訓的「獵人」，一般民眾獵捕也須經專業培訓課程，況且捕捉或飼養外來種野生動物均受動保法規範，須要申請或受訓。