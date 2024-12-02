濁水溪揚塵、擴散不佳 雲林崙背掛空污旗

西半部擴散條件不佳，加上濁水溪裸露地面激增，雲林縣崙背鄉從今天凌晨4時開始空氣品質指標大於150，呈現紅色警示，校園掛空污旗提醒學生外出戴口罩，避免長時間劇烈運動。

根據環境部的資料顯示，崙背鄉測站從今天凌晨4時開始空氣品質指標（AQI）152，直到早上8時，AQI才下降至146。國家災害防救科技中心在早上7時10分針對雲林縣發出空氣品質警報，提醒民眾空氣品質不良，宜減少在戶外活動。

雲林縣環保局表示，雲林縣唯獨崙背測站呈現紅色警戒，除了擴散條件不佳，凱米風災後，原有揚塵防制措施毀損嚴重，裸露地面積大幅增加，尤其以崙背、二崙至西螺間為最多。

雲林縣環保局說，第四河川分署持續進行復原工作，但後續颱風陸續襲台，也影響了復原進度，今天風速較強，而崙背測站旁亦有民眾曬花生後殘留塵土，導致車輛行經時帶起街道揚塵，使崙背測站數值升高。

雲林縣環保局呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩加強個人防護。

雲林縣崙背國小早上掛起空氣品質警示紅色旗幟，並廣播告知師生避免長時間劇烈運動，下課時多待在教室內休息，外出要戴口罩。