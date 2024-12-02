快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

聽新聞
0:00 / 0:00

南市隆田Cha Cha園區有吉祥物「巷仔Niau」 彩繪有好康

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南吉祥物「巷仔Niau」現身隆田Cha Cha園區，遊客迫不及待爭相合照。圖／隆田Cha Cha園區提供
台南吉祥物「巷仔Niau」現身隆田Cha Cha園區，遊客迫不及待爭相合照。圖／隆田Cha Cha園區提供

台南吉祥物「巷仔Niau」本月現身隆田Cha Cha園區，遊客不僅可與它合照，由藝術家劉進文製作500副虎爺木牌，號召500名民眾彩繪許願，還可參加摸彩，有機會獲得市價2萬元小龍年茄苳入石柳一座。

南市文化局長謝仕淵說明，「巷仔Niau」是以台南歷史為故事起點的IP角色，「虎爺」則是台南在宗教文化中重要的孩童守護神；「茄苳入石柳」是異木(茄苳和石柳)結合的傳統工藝，又稱「台南體」，是台南獨特工藝瑰寶。

這次活動把台南歷史、宗教文化與傳統工藝三者結合，將抽象的文化資產概念具體化，透過民眾參與，落實隆田CHACHA園區推廣文資教育願景。

隆田CHACHA園區表示，今年園區沉浸式劇場新增兩部互動式動畫，包括在STEAM電玩平台剛上線的「鯤島行者」遊戲，以此為題材再現大員400年前的街景，讓民眾猶如置身在400年前的台南安平。

另園區鄰近隆田火車站，與高雄捷運公司合作，持南部TPASS卡或一卡通MENGO卡，全票者可享優待票，相關活動內容可瀏覽園區官方網站:https://chacha.tainan.gov.tw/

參加彩繪虎爺活動，將有機會獲得價值兩萬元茄苳入石柳作品。圖／隆田Cha Cha園區提供
參加彩繪虎爺活動，將有機會獲得價值兩萬元茄苳入石柳作品。圖／隆田Cha Cha園區提供

台南 火車站

延伸閱讀

南市北門農會前總幹事因案入獄 牽動農會選情

人氣吉祥物「巷仔Niau」 台南隆田文資園區重現

如何讓學生正向處理情緒？ 南市用動畫帶領孩子學習

桃園仙草花紫爆吸睛逾60萬人打卡 園區開放延至12/8

相關新聞

台南賀中華隊拿冠軍 明天辦棒球英雄遊行、球迷見面會

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，隊伍中有不少中職統一獅隊球員，其中統一獅中外野手、隊長陳傑憲更拿下賽事MVP，並獲得打擊...

綠鬣蜥每隻500獎勵金「比養雞好賺」 官員：亂養小心觸法

外來種綠鬣蜥北漂橫行雲林沿海地區，作物飽受侵擾，農民困擾，口湖鄉後厝村曾有幾天就捕獲上百隻，雲林縣府呼籲如有發現可打19...

活化雲林斗六舊城區 雲中街日式警察局宿舍修復今動工

雲林縣政府為活化斗六市舊城區，編列2千萬元經費，將修復斗六市的歷史建築警察局舊宿舍群的日式宿舍3號及5號，今天動工，預計...

嘉縣AI監控露天燃燒加強取締 累積告發41件罰金56萬

嘉義縣環保局今年利用AI智能辨識偵測煙霧，透過即時告警傳訊，稽查員於汙染地點，配合空拍機、空品感測器等設備，今年告發41...

雲林虎尾公安立體停車場完工 試營運、開幕時間表曝光

雲林縣政府為解決虎尾鎮停車位一格難求，獲中央補助，斥資6.33億元在公安路興建立體停車場，可提供296格汽車、30格機車...

南市隆田Cha Cha園區有吉祥物「巷仔Niau」 彩繪有好康

台南吉祥物「巷仔Niau」本月現身隆田Cha Cha園區，遊客不僅可與它合照，由藝術家劉進文製作500副虎爺木牌，號召5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。