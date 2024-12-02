南市隆田Cha Cha園區有吉祥物「巷仔Niau」 彩繪有好康

台南吉祥物「巷仔Niau」本月現身隆田Cha Cha園區，遊客不僅可與它合照，由藝術家劉進文製作500副虎爺木牌，號召500名民眾彩繪許願，還可參加摸彩，有機會獲得市價2萬元小龍年茄苳入石柳一座。

南市文化局長謝仕淵說明，「巷仔Niau」是以台南歷史為故事起點的IP角色，「虎爺」則是台南在宗教文化中重要的孩童守護神；「茄苳入石柳」是異木(茄苳和石柳)結合的傳統工藝，又稱「台南體」，是台南獨特工藝瑰寶。

這次活動把台南歷史、宗教文化與傳統工藝三者結合，將抽象的文化資產概念具體化，透過民眾參與，落實隆田CHACHA園區推廣文資教育願景。

隆田CHACHA園區表示，今年園區沉浸式劇場新增兩部互動式動畫，包括在STEAM電玩平台剛上線的「鯤島行者」遊戲，以此為題材再現大員400年前的街景，讓民眾猶如置身在400年前的台南安平。

另園區鄰近隆田火車站，與高雄捷運公司合作，持南部TPASS卡或一卡通MENGO卡，全票者可享優待票，相關活動內容可瀏覽園區官方網站:https://chacha.tainan.gov.tw/