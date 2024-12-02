南市北門農會前總幹事因案入獄 牽動農會選情

南市北門農會前總幹事洪明農因3年前業者在當地申設土石方資源堆置場與居民前往抗爭引發警民衝突，經最高法院判刑10個月得服刑4個月定讞，洪已於上月28日服刑，後續將牽動農會選情。

該案今年7月定讞驚動地方，洪明農認為，當初是基於地方公共事務不是為個人利益，洪不服判決，數月來奔走，除日前已提早辦理總幹事退休，並委請律師救濟捍衛權益仍遭法院駁回，支持者更是不捨，質疑司法不公。

洪明農在地方政壇深具影響力，他曾任台南縣北門鄉鄉長，台南縣市合併升格的2010年12月25日卸任後，隨即獲得北門區農會理事會聘任為第16屆總幹事，此後再連任3屆總幹事，他本屆第19屆總幹事任期將在明年1月16日屆齡退休。

據知，得知官司翻盤無望，洪明農近日來已經向友人逐一告別，也在臉書披露問候感謝。洪已在上月28日悄然前往台南監獄報到，執行4個月刑期，明年3月出獄，屆時基層農會代表、小組長2月選舉都已告一段落，最具左右總幹事選情的農會代表結果都已出爐，仍要看農會理事會遴聘結果。