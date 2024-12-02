台南安南區商60打造副都心土地分配公告 飯店、商場進駐快了

台南市北安商業區市地重劃區(商60)規畫為安南區商業副都心，已竣工正辦理工程驗收中，但已完成全區土地分配，今天起至31日止公告30天，明年4至5月間辦理地籍整理及土地登記等相關作業，未來可望吸引百貨公司、飯店入駐，帶動產業發展。

北安商業區市地重劃區面積37.17公頃，位處安南區北安路二段及安通路五段交叉路口要道，周邊生活機能完善，因土地開發區位設定為安南區商業副都心，商60重劃案是透過都市計畫規畫為全商業區街廓，以及公共設施串聯，成為安南區最大面積且集中開發的商業區，商業服務與周邊居住環境機能大升級，強化安南區土地機能。

地政局長陳淑美表示，重劃後預計可提供商業區可建築用地約22.11公頃，公共設施用地約15.06公頃，計有道路、公園、停車場、廣場兼停車場及廣場等公設用地。此重劃工程設計獲得2021國家卓越建設獎，也奪得南市府公共工程優質獎⁠，公共工程品質保證。重劃區內公園兼具滯洪功能，並由本府水利局配合設置18cms草湖寮抽水站，以排除原先重劃前地勢較低易淹水情況。區內並打造2座主題共融式特色公園，創造全齡化及多元化使用者可共同休憩之場所。