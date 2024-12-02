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人氣吉祥物「巷仔Niau」 台南隆田文資園區重現

中央社／ 台南2日電

台南隆田文資教育園區12月舉辦「2025 舞擺虎 齊祈福」活動，除2024台灣文創博覽會期間深受民眾喜愛的台南吉祥物「巷仔Niau」重現，並與工藝師合作推出虎爺木牌彩繪活動。

台南市政府文化局長謝仕淵告訴中央社記者，「巷仔Niau」是以台南歷史為故事起點的角色，「虎爺」則是台南宗教文化中重要的孩童守護神，「茄苳入石柳」是異木（茄苳和石柳）結合的傳統工藝，又稱「台南體」，是台南獨特工藝瑰寶。

謝仕淵表示，這次活動把台南歷史、宗教文化與傳統工藝三者結合，將抽象文化資產概念具體化，透過民眾參與，落實隆田文化資產教育園區推廣文資教育願景。

隆田文資教育園區提供資料指出，此次與曾獲南美展首獎工藝師劉進文合作，推出「2025 舞擺虎 齊祈福」活動，民眾即日起至30日期間造訪園區，可與「巷仔Niau」合照，並由劉進文製作500副虎爺木牌，提供民眾彩繪許願後，佈置於「巷仔Niau」祈福區。

隆田文資教育園區指出，500名參加者不僅可獲贈「巷仔Niau」周邊小禮，還可參加摸彩，有機會獲得小龍年茄苳入石柳工藝作品一座，「巷仔Niau」與虎爺「雙喵」聯手出擊，將再掀起一波文創熱潮。

園區人員指出，除了彩繪虎爺主題活動，今年沉浸式劇場新增兩部互動式動畫，包括以在電玩平台上線的遊戲「鯤島行者」為題材，再現400年前大員市鎮街景，讓民眾猶如置身於400年前的台南安平。

台南 文化資產

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