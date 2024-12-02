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台南永康中山南路豪雨就淹 9日起改善施工民眾路過注意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康中山南路豪雨就淹水，9日起改善施工市府公告提醒民眾路過注意。記者周宗禎／翻攝
台南永康中山南路豪雨就淹水，9日起改善施工市府公告提醒民眾路過注意。記者周宗禎／翻攝

台南市永康區中山南路豪雨就積淹水災情頻傳，市政府水利局規畫改善工程，今天公告將進行「橫越中山南路管涵」工程，9日晚7點半起進場佈設交通維持設施，將封閉中山南路施工點前兩車道到31日，請路過民眾注意行車安全。

水利局表示，「永康區中山南路排水渠道災後復建工程」，將於中山南路北側(東橋七路～中山南路568巷)設置雨水下水道。目前已完成新建中山南路北側箱涵，接續施作中山南路568巷口橫越中山南路管涵，將分為3階段施工，每階段施工將封閉中山南路兩車道。

水利局說，為減輕施工期間造成交通影響，已限制施工廠商施工時間需避開上、下班車潮，於晚上7點半至12點施工，「夜間12點後勿施工避免影響周邊住戶睡眠」，非此時段則禁止施工。

水利局說，9日晚上將封閉中山南路568巷前兩車道，影響範圍約為施工區域前後約各50m，當天收工後，將於施工範圍鋪設鐵板，及加裝警示設施，並於凌晨12點前恢復該路段道路通行。

水利局提醒民眾施工期間車輛將僅有單線道行駛，中山南路與中山南路568巷口前後約各50m為車輛行駛漸變段，請通行民眾依義交人員指揮放慢車速，維行車安全。施工期間24小時安排義交於改道路口前指揮交通，降低對交通衝擊，請用路人注意行車安全並遵循交通指引。

台南 水利局 淹水 豪雨 車道

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