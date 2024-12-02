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小心荷包失血！台南新增20處科技執法 明年2月1日開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
科技執法示意圖。聯合報系資料照
科技執法示意圖。聯合報系資料照

防制交通事故，減少交通違規對於行車順暢的影響，台南市警察局交通大隊評估轄區易肇事路段相關數據、違規態樣及道路順暢程度，今年在20處路口建置科技執法設備，11月30日上線啟用，將展開為期2個月宣導期，預定明年2月1日舉發開罰。

最新設置科技執法設備地點如下：一、善化區1處：中正路66巷與建國路78巷口。二、新市區1處：樹谷大道與紫楝路口。三、永康區5處：復興路與高速一街二段口、中正北路與永安路口、永安路與仁愛街口、中正南(北)路與中正路口、中正北路與王行路口。

四、東區2處：東門路與自由路口、大同路與國民路口。五、中西區1處：西門路與民權路口。六、南區4處：大成路與國民路口、金華路與健康路口、中華西路與新興路口、金華路與新興路口。七、北區4處：東豐路與長榮路口、公園路與和緯路口、小東路與勝利路口、西門路與北安路口。八、安南區2處：長和路與永安橋路口、北安路與怡安路口(含長溪路與怡安路口)。

交通大隊指出，這次建置科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人」、「不依車道行駛」等項目為主，此外，市警局為加強轄內速度管理及闖紅燈易影響交通安全重點路段，亦增加6處固定桿執法設備。

6處固定桿執法設備地點包含：麻豆區市道173線(紀安國小前)、白河區172線36公里處、後壁區市道172線與南76線路口、仁德區虎山橋下橋處文華路段(往北行向)、永康區河堤道路與洲工街175巷口及南區安平港聯外道路（鯤鯓路127之5號前），部分細節都於市警局官網公布提供各駕駛人參考。

台南市警察局交通大隊今年在20處路口建置新的科技執法設備，11月30日上線啟用，將展開為期2個月宣導期，預定明年2月1日起正式舉發開罰。圖／台南市警察局交通大隊提供
台南市警察局交通大隊今年在20處路口建置新的科技執法設備，11月30日上線啟用，將展開為期2個月宣導期，預定明年2月1日起正式舉發開罰。圖／台南市警察局交通大隊提供

交通事故 交通違規 科技執法 路口不停讓行人

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