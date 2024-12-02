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台南萬皇宮送王船周日登場 台17線與喜樹路口交通管制

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南南區喜樹代天府萬皇宮今年適逢12年一科「三朝王醮大典」，8日將進行送王船活動，屆時王船將從喜樹路出發前往黃金海岸，南市交通局也協助規畫替代路線，當天上午10點至12點也針對台17線與喜樹路340巷口進行交通管制，提醒用路人可提前避開管制路段。圖／南市交通局提供
台南南區喜樹代天府萬皇宮今年適逢12年一科「三朝王醮大典」，8日將進行送王船活動，屆時王船將從喜樹路出發前往黃金海岸，南市交通局也協助規畫替代路線，當天上午10點至12點也針對台17線與喜樹路340巷口進行交通管制，提醒用路人可提前避開管制路段。圖／南市交通局提供

台南南區喜樹代天府萬皇宮今年適逢12年一科「三朝王醮大典」，8日將進行送王船活動，屆時王船將從喜樹路出發前往黃金海岸，南市交通局也協助規畫替代路線，當天上午10點至12點在台17線與喜樹路340巷口將進行交通管制，提醒用路人可提前避開管制路段。

交通局表示，萬皇宮送王船8日上午將從喜樹路王船廠出發，沿喜樹路340巷到台17線路口處，穿越台17線至黃金海岸，因此，台17線路段將在8日上午10點至12點進行交通管制，請行經台17線、台86線的車輛預先改道，避開管制時間及路段，避免交通管制的影響。

交通局也規畫改道路線，北往南車輛可從中華西路改道中華南路或鯤鯓路，接永成路或明興路（台17甲）往南；安平港聯外道路則可改道清水路或濱南路，接鯤鯓路、興隆路及永成路，由台1線、大同路、夏林路、金華路車輛，請改道明興路（台17甲）往南。

另外，由南往北的車輛則可在台17濱南路改道灣裡路62巷，可接明興路（台17甲）往北，大型車輛請由台86東行平面側車道，轉明興路（台17甲）或萬年路轉永成路往北；台86西行往市區，請改道台1線、台南系統交流道或永成路、灣裡交流道，屆時台86台南端西行出口將管制往北車道。

交通局提醒，有往返高鐵台南站、國道1號、國道3號車輛，請利用台1線的台南系統交流道或永成路的灣裡交流道進出，並預留行車時間，避免行程受影響；砂石車駕駛注意，往南改道路線請由中華西路改道中華南路至台1線往南，或經台86線台南系統交流道接台1線往北，安平港聯外道路車輛請由清水路接中華南路至台1線。

交通局強調，預期台17線周邊道路將有較多改道車輛行經，請駕駛務必減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，屆時將持續監控道路交通狀況，依車流動態調整號誌時制，將交通衝擊降至最低。

台南南區喜樹代天府萬皇宮今年適逢12年一科「三朝王醮大典」，8日將進行送王船活動，屆時王船將從喜樹路出發前往黃金海岸，南市交通局也協助規畫替代路線，當天上午10點至12點也針對台17線與喜樹路340巷口進行交通管制，提醒用路人可提前避開管制路段。圖／南市交通局提供
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交通管制 台南 王船

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