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接力護台灣第3天 嘉南平原縱走前進雲林

中央社／ 台南2日電

黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan 台灣主站派、接力護台灣」活動，第3天行程上午從新營火車站出發，將以台南、嘉義多處火車站為接力點，晚間抵達雲林斗南車站。

參與今天徒步行程的民眾，一大早就在新營火車站前集合，有人在出發前吃早餐補充能量，也有人利用時間做暖身操。主辦單位幹部提醒大家注意身體狀況，不要受傷，隨後眾人在齊聲高喊「主站不主跪，主權無可退」、「備民防，護台灣」等口號後，隊伍出發向北行進。

昨天參與一整天行程的侯姓男子告訴中央社記者，這次活動機會難得且相當有意義，除了希望用行動力挺主辦單位提高民防意識保護台灣理念外，身為道地台南人，也可以仔細看看這塊土地。昨天早上從新營搭火車到台南市區加入活動隊伍，接著一路走回新營，今天將再向北跨過八掌溪到嘉義水上。

他說，昨天一路上遇到不少民眾為他們打氣，也有人加入徒步行列，但很多人說先前不知道活動資訊，無法安排時間參加，這是比較可惜的事；也希望這一路北上過程中，能有更多民眾或民間團體響應、支持，讓大家聽到代表人民的聲音，台灣是主權獨立國家，並凝聚更多共識。

黑熊民防教育協會提供資料指出，「接力護台灣」11月30日自高雄出發，預計以9天時間步行接力至台北，總里程380公里，將號召千人於終點站台北華山中央藝文公園，以行動證明，來自中共的恐嚇與威脅，將會團結每一名台灣人。

黑熊民防教育協會指出，徒步隊伍上午8時由台鐵新營車站出發後，主要經由台1線公路北上，沿途停留後壁車站、水上車站、嘉義車站、民雄車站、大林車站，預計晚間抵達斗南車站。

嘉義 民防 黑熊

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