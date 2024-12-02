螢幕座椅汰換 雲林斗六棒球場整修

被評為A級棒球場的雲林斗六棒球場球場，是今年亞洲冬季棒球聯盟賽事的場地之一，然而球場大螢幕故障已3年還未修繕，再度引發關注。雲林縣府表示，已經獲中央補助4400萬元進行大螢幕更新、球場修繕，力拚明年中華職棒球季開打前完工。

縣府表示，大螢幕汰換經費逾3千萬元，多次向教育部爭取補助未果，直到8月才獲教育部核定4400萬元修繕經費，除了大螢幕將更新為長9公尺、寬35公尺的轉播牆，配有LED全彩大螢幕，經費3200萬元，另將同步汰換觀眾席座椅，優化球場外野照明設備、增置戶外球員休息室等，以因應中職及緊接而至的全國運動會賽事。

斗六棒球場2005年啟用，可容納1.5萬人，今年在全台棒球競賽及訓練主要場地調查被評為A級球場，但場內即時轉播大螢幕從2021年起投影開始出現分格、未盡清晰情形，經過多次修繕但效果不佳，2023年投影畫面已嚴重變色且模糊。

雲縣體育場長孫瑞鴻說，球場修繕工程日前發包，因亞洲冬季棒球聯盟賽事正在進行，於年底賽事結束後進場施工，修繕期間，職棒味全龍隊春訓不受影響，並力拚明年4月中職例行賽開打前完工。

縣府教育處表示，今年亞洲冬季棒球聯盟安排22場比賽在斗六棒球場舉行，其中周一至周四的場次開放民眾免費入場，假日售票入場，歡迎球迷到場為選手加油。