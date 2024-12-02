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台南10處挖出事廢 環局管控來源補救

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環檢警今年8月破獲廢棄物非法偷倒集團，已在10多處地點挖出廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市環檢警今年8月破獲廢棄物非法偷倒集團，已在10多處地點挖出廢棄物。圖／南市環保局提供

近年房市熱，台南檢、警、環單位8月破獲廢棄物偷倒集團，並在安南、七股等超過10處地方挖出廢棄物，多數為營建廢棄物；南市環保局指出，全市土石方資源堆置處理場的處理量能不足，將探訪工地，追蹤廢棄物流向，從「來源」管控。

南市環保局估算，全市營建廢棄物每年產量42萬公噸，現有9間土資場、年處理量8.3萬多公噸，由於處理量能不足，衍生不法亂倒，加上「北廢南倒」情況，問題愈來愈嚴重。

台南地檢署8月指揮南市刑大、保七總隊、南市環保局等單位破獲許姓男子等人組成的偷倒、非法掩埋廢棄物集團，傾倒處所主要是農漁業用地，有部分則為興建中的光電場，截止目前，已在超過10處地方挖出廢棄物，分布在南市安南區、七股、佳里、善化，廢棄物以營建廢棄物居多。

環保局長許仁澤說，營建廢棄物包含裝潢修繕、營建混合物及土石方，若經土資場、簡易分類場等篩分，可篩出再生粒料、石、塊、磚、廢木材、廢鐵、廢塑膠，能做有效利用，但業者為省錢沒有落實篩分，出現亂倒、亂掩埋情形。

許仁澤也說，實地到北部訪問處理業者，詢問投入設備、場地做好篩分，是否還有利潤？業者都說「有利潤」，並考慮到南部投資；許認為，北部土資場等業者篩分廢棄物做得比南部好，對營建廢棄物有採多道分選處理方式，既然做好篩分仍有不錯利潤，也是南部業者該學習的。

許仁澤指出，近期會結合工務局，實地探訪工地，適度追蹤廢棄物流向，落實源頭管控。

廢棄物 物流 環保局長

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