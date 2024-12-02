星期評論／府城「最後祕境 」 恐走向幻滅

台南市哈赫拿爾森林耗資上億元打造，保有自然林相，還有源自荷蘭文的美名顯露歷史底蘊，本月開放以來卻出現大批犬隻狂吠嚇人、環境雜亂等不愉快體驗，網路負評迅速累積，市府一再宣傳此為府城「最後的祕境 」，難道要前功盡棄，放任走向幻滅?

哈赫拿爾森林畫分兩區，體育路、國民路各有入口，利用Google地圖搜尋標註地點靠近體育路，加上體育路上全台首座佛寺竹溪禪寺甫重建落成，許多遊客會從此進入哈赫拿爾森林，沒想到是大失所望的開始。

體育路口走入哈赫拿爾森林，要進到手作步道，以蛇、蟲出沒為由規範開放時間至下午5點，更寫明「其餘時間請勿進入，違者自行負責」，然而走入竹林傳來大量吠叫聲，不到100公尺就到底端，看見是圈養的浪浪，有民眾錯愕直言「什麼都沒有，僅有狗狗交響樂」，還憂心會衝出攻擊人；有遊客聽聞狗吠就不要往內走。

哈赫拿爾森林兩個區之間沒有連接，也缺乏引導標示，許多人僅逛體育路一側，不解地批「不知道政府花錢做了什麼」；不過國民路的區域，竹溪也被指有汙濁、飄異味，池水有青苔、福壽螺卵，環境有些雜亂。

竹溪曾是台南8景之一，穿越南市南區最早的寺院竹林禪寺、小森林、超過400年的墓區等，市府爭取近10億元整治，改善原為生活廢水排入的水質，周邊環境再造，目前流域串起觀光廊帶，從體育公園一路到水交社園區，囊括文史、自然生態、觀光價值，是市區不可或缺的城市發展資源。

哈赫拿爾森林開放不到1個月，旅客迫不及待一探究竟，反饋評語竟是「只能說期望愈大失望愈大」、「整治過混濁的竹溪及野狗圈養區」、「沒辦法接受吠叫不停的狗狗聲」等，百則Google評語的平均僅有3顆星，再不正視、盡速處理，恐怕變成台南觀光的破口。