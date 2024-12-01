史瓦帝尼28院童來台感恩現身雲林 朝天宮：雙方結緣10年

為感謝台灣各界的捐助，非洲阿彌陀佛關懷中心(ACC) 率28位史瓦帝尼院童來台進行感恩巡演，今到雲林斗六參加北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會法會，並跟隨誦經，朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮贊助該中心多年，期盼社會各界關心弱勢兒童無國界侷限。

北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會今年邁入第四屆，今年從11月27日至11月7日為期7天在雲林縣體育館舉行，今天首次有國外遊客參與法會。

蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖已分靈至非洲開普敦，廟方約10年與非洲阿彌陀佛關懷中心結緣，每年贊助該中心，幫助非洲弱勢學童求學。

史瓦帝尼院童今參加法會，除虔誠禮佛，也感謝朝天宮長期支持，院童當場演唱歌曲「感恩的心」、「愛拚才會贏」等，展現學習成果。並跟隨蔡咏鍀雙手合十誦持佛經。