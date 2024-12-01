阿里山嘉169線施工封閉引民怨 縣府：農曆年前趕工、單向交管

嘉義縣阿里山鄉嘉169線（達邦公路）近來縣府公文表示，因災害復建工程將從本月10日封閉施工2個多月，建議改道接台18線，居民抱怨何重大工程封閉那麼久？期間還有農曆年假，改道標示不清。縣府今天回應，於農曆年前完成上邊坡工程，後續將採半幅施工方式進行單向交通管制，平衡施工需求與居民便利。

嘉義縣政府日前公告嘉169線27K+600至33K+500處災害復建工程全線封閉，往南北方向建議改道從嘉169線33K+500處（巴沙娜至十字路部落道路），接台18線，封閉時間是今年12月10日起至明年2月28日。

部落居民表示，整整2個月18天還每天24小時，究竟是甚麼樣的工程困難到需要封路整整81天，1944個小時？為什麼不能整點放行或封08～17時，中午放行？封24小時這是預計晚上也要施工，1月還有農曆年假、2月還有鄉運動會，懷疑那2條狹窄替代道路有辦法處理這81天期間還有長假的車流不塞住嗎？

縣府建設處表示，169線28K至33K路段為嚴重落石高風險區域，上邊坡因裸露岩石長期解離，頻繁掉落，構成重大安全威脅。自去年以來，多次發生落石與坍方事故，甚至擊中過路車輛，嚴重影響用路人安全。為消除隱患並提升道路安全，縣府目前投入1.6億元於該路段，推動3項明隧道災後修復工程。工程旨在針對高風險區域進行全面性的改善，以降低落石與坍方對用路人造成的威脅，工程契約工期為540日曆天。

其中，28K+200（洗車石路段）因道路寬度不足，施工機具無法站立作業，必須封閉道路進行上邊坡開鑿，以完成明隧道施工。鑒於現場地形及施工條件限制，無其他替代方案可行。

建設處表示，與設計單位正積極調整施工計畫，重新優化道路線型設計，力求減少上邊坡開鑿量，縮短封路時段，最大限度降低施工對居民通行的影響。積極於農曆年前完成上邊坡工程，後續將採半幅施工方式進行單向交通管制，提供有限通行，平衡施工需求與居民便利。

施工前期相關單位已與地方溝通協調；今年7月19日上午10時，在公所召開嘉169線明隧道居民協調會，與鄉長、達邦與樂野村長及地方代表召開施工說明會，提前告知相關施工細節及交通調整計畫，並聽取地方意見，說明施工安排，並就工程期間封路措施進行充分討論。且縣府公告封閉後接獲民代陳情是否可於日野賀橋附近開闢溪底便道，經於11月29日會勘與公所協商及專業技師報告，溪底便道開闢線型及路況不佳，有交通危險之虞，也需向水利署申請許可加上闢建時間耗時，故闢建溪底便道交通風險高，耗時時間久，可行性低，不建議施做。