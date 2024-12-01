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嘉義縣消防猛男美女桌曆登場 傳遞消防動保觀念

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣消防局今天上午發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女，今年聯手家畜疾病防治所，借由桌曆以輕鬆、有趣方式傳遞消防及動保觀念。嘉義縣長翁章梁表示，透過桌曆行銷方式，讓大家關心動物、關心消防人員，展現消防人員另一面。

消防局自2022年推出「虎力勇」消防桌曆以來，連續3年精心打造特色桌曆，今年以「消防英雄，蛇麼都平安」為口號，展現消防人員在救災、救護工作上專業與熱忱，也傳遞出守護民眾平安、關懷動物的使命感，讓消防宣導更具溫度與深度。

今天活動邀請「極品人妻」與消防及動保所同仁共同演出，為桌曆發佈會增添亮點，縣長翁章梁、縣議員江佩曄、消防局長蔡建安、副局長沈廷衡、農業處副處長李建霖、家畜疾病防治所長林珮如等來賓參與，桌曆主角們亮相走秀，就連動保救援的鴿子、高山浪犬也在其中。

消防局表示，拍攝地點有民雄鄉「民雄金桔觀光工廠」及中埔鄉「築夢森居探索生態農場」，多元、多層次展現嘉義縣在地人文魅力，桌曆以嘉義縣動物保護教育園區內的收容動物為主題，搭配在地休閒景點，使桌曆內容更加豐富多元，既展現消防工作專業，也推廣動物保護與在地特色。

翁章梁說，桌曆封面歷年來都會以消防局特殊表現人員為主題，2022年為朴子救護傑出人員，2023年為葫蘆谷救援團隊，2024年為「阿里山鄉石水山」救援人員，這次是「民雄高級救護隊」，每年都非常搶手。

他說，今年特別與家畜防治所保護動物結合在一起，這是個非常好的想法，透過桌曆的行銷方式，能夠讓大家關心動物、關心消防人員，還有展現消防人員另外一面讓大家看到。

縣消防局表示，發布會後將公布消防桌曆電子版下載網址，以及實體消防桌曆抽獎活動參加辦法。相關訊息請關注嘉義縣消防局臉書、IG。

嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局發表消防猛男桌曆，包括在消防局內外單位服務的10名猛男、2位名美女。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣消防局今天發表消防猛男桌曆，今年聯手家畜疾病防治所，借由桌曆以輕鬆、有趣方式傳遞消防及動保觀念。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局今天發表消防猛男桌曆，今年聯手家畜疾病防治所，借由桌曆以輕鬆、有趣方式傳遞消防及動保觀念。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局今天發表消防猛男桌曆，縣長翁章梁（左五）與參與桌曆拍攝的同仁合影。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣消防局今天發表消防猛男桌曆，縣長翁章梁（左五）與參與桌曆拍攝的同仁合影。圖／嘉義縣政府提供

動物 嘉義 消防人員

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