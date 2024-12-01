山上水道博物館翠綠草皮美如畫 百餘學子席地野餐樂

來自台南官田、佳里、麻豆183名弱勢家庭國中、小學學子，今天參訪山上花園水道博物館，現場準備野餐墊，學子們置身園區翠綠大草皮，享受難得野趣。

這項「Uncle帶隊野餐」活動由立委郭國文服務處舉辦，今年邁入第三年，攜手台南市政府教育局、文化局、台南市城市文化交流協會，以及南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區共5館串連，帶領165位小朋友一同參與活動。

孩童中主要來自麻豆、官田與大內與佳里國中小學童，不少人都是首度來直呼是難得體驗，主辦單位還邀請南科國小流行熱舞社表演，透過展現熱情與自信，傳遞給所有參與活動學子正能量。郭國文也期許，台南小朋友都可以來體驗博物館，也將持續協助偏鄉學童能有此機會。