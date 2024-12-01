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山上水道博物館翠綠草皮美如畫 百餘學子席地野餐樂

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委郭國文服務處辦理「Uncle帶隊野餐」，今年邁入第三年，眾人在山上花園水道博物館邀請大小朋友與會。記者謝進盛／攝影
立委郭國文服務處辦理「Uncle帶隊野餐」，今年邁入第三年，眾人在山上花園水道博物館邀請大小朋友與會。記者謝進盛／攝影

來自台南官田、佳里、麻豆183名弱勢家庭國中、小學學子，今天參訪山上花園水道博物館，現場準備野餐墊，學子們置身園區翠綠大草皮，享受難得野趣。

這項「Uncle帶隊野餐」活動由立委郭國文服務處舉辦，今年邁入第三年，攜手台南市政府教育局、文化局、台南市城市文化交流協會，以及南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區共5館串連，帶領165位小朋友一同參與活動。

孩童中主要來自麻豆、官田與大內與佳里國中小學童，不少人都是首度來直呼是難得體驗，主辦單位還邀請南科國小流行熱舞社表演，透過展現熱情與自信，傳遞給所有參與活動學子正能量。郭國文也期許，台南小朋友都可以來體驗博物館，也將持續協助偏鄉學童能有此機會。

文化局長謝仕淵、市議員陳秋宏、市府教育局專門委員陳宗暘、南市城市文化交流協會理事長王榮森等人也出席，現場除有野餐活動，也有「驚奇博物館行動列車」，讓小朋友體驗各博物館特色，頂著20多度舒適溫度，不少人開心在草皮聊天野餐，享受眼前翠綠風景，也讓不少遊客發現山上花園水道博物館除是探索科普水道文化好去處外，大片草皮在工作人員辛苦照護美如畫，漫步其中，別有一番風情。

立委郭國文服務處辦理「Uncle帶隊野餐」，南科國小流行熱舞社受邀表演，透過展現熱情與自信，傳遞給所有參與活動學子正能量。記者謝進盛／攝影
立委郭國文服務處辦理「Uncle帶隊野餐」，南科國小流行熱舞社受邀表演，透過展現熱情與自信，傳遞給所有參與活動學子正能量。記者謝進盛／攝影
來自台南官田、佳里、麻豆學子，今天參訪山上花園水道博物館，現場準備野餐墊，學子們置身園區翠綠大草皮，享受難得野趣。記者謝進盛／攝影
來自台南官田、佳里、麻豆學子，今天參訪山上花園水道博物館，現場準備野餐墊，學子們置身園區翠綠大草皮，享受難得野趣。記者謝進盛／攝影

博物館 台南 野餐

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