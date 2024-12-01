南市青少年桌球選手摘金奪銅 體育局長高鐵迎接貼榜祝賀

台南市桌球好手陳忞昕參加世界青少年桌球錦標賽，摘下女雙金牌、女單銅牌，鄭旻修也獲得團體組銅牌，表現亮眼，今天回到台南，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲到高鐵迎接，預祝他們在接下來的賽事能繼續取得佳績，為國爭光。

2024年世界青少年桌球錦標賽集合近32個國家、540多名青少年桌球好手參賽，賽事在11月22至29日於瑞典赫爾辛堡舉行，陳忞昕首度搭檔國泰人壽選手吳映萱，摘下U15女雙金牌，表現亮眼，另在單打賽獲得銅牌，U15男團選手鄭旻修也獲得團體組銅牌。

陳良乾說，此次世界青少年桌球錦標賽表現亮眼，其中陳忞昕就獲得女子雙打金牌、單打銅牌、女子團體銀牌、男女混雙銅牌等四項獎項，而男子選手鄭旻修則在男子團體中獲得銅牌。此次出國參賽陣中包含教練教練黃聖盛，吳志祺、U19的郭冠宏、U15的鄭旻修、陳忞昕都生長在台南的桌球好手，贏得比賽後，市長黃偉哲第一時間立刻指派體育局聯繫教練張貼紅榜祝賀。

體育局陳良乾局長表示，陳忞昕、鄭旻修以及郭冠宏都是台南市培育出來的優秀好手，近年在國內外大小賽事屢獲佳績，途無量。郭冠宏賽後立即與教練黃聖盛飛往大陸參加比賽，預祝他們有好表現，拿到好成績。