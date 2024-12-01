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全台掀起棒球熱 雲林斗六棒球場明年換新衫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
亞洲冬季棒球聯盟賽事正在雲林斗六棒球場進行，相關賽事吸引許多球迷進場，斗六棒球場大螢幕故障3年尚未修繕，再度引起關注，雲林縣政府表示，已獲中央補助4400萬元進行大螢幕更新、球場修繕，力拚明年中職例行賽開打前完工。記者陳雅玲／攝影
亞洲冬季棒球聯盟賽事正在雲林斗六棒球場進行，相關賽事吸引許多球迷進場，斗六棒球場大螢幕故障3年尚未修繕，再度引起關注，雲林縣政府表示，已獲中央補助4400萬元進行大螢幕更新、球場修繕，力拚明年中職例行賽開打前完工。記者陳雅玲／攝影

台灣勇奪世界12強棒強賽冠軍，全台掀起棒球熱，亞洲冬季棒球聯盟賽事正在雲林斗六棒球場進行，相關賽事吸引許多球迷進場，斗六棒球場大螢幕故障3年尚未修繕，再度引起關注，雲林縣政府表示，已獲中央補助4400萬元進行大螢幕更新、球場修繕，力拚明年中職例行賽開打前完工。

斗六棒球場2005年啟用，可容納1.5萬人，今年在全台棒球競賽及訓練主要場地調查被評為A級球場，但場內即時轉播大螢幕自2021年起，投影開始出現分格、未盡清晰情形，經過多次修繕但效果不佳，2023年投影畫面已嚴重變色且模糊，

縣府表示，大螢幕汰換經費逾3千萬元，縣府多次向教育部爭取補助未果，直到今年8月才獲教育部核定4400萬元修繕經費，除大螢幕更新為長9公尺、寬35公尺的轉播牆，配有LED全彩大螢幕，經費3200萬元，另將同步汰換觀眾席座椅，優化球場外野照明設備、增置戶外球員休息室等，以因應中職及緊接而至的全國運動會賽事。

雲林體育場長孫瑞鴻表示，斗六棒球場修繕工程已於日前順利發包，因亞洲冬季棒球聯盟賽事正在進行，將於年底賽事結束後進場施工，修繕期間，味全龍隊春訓不受影響，並力拚在明年4月中職例行賽開打前完工，可望加入相關賽事場地。

縣府教育處表示，亞洲冬季棒球聯盟由中華職棒大聯盟於球季結束後主辦，匯聚各國菁英球員，今年亞洲冬季棒球聯盟安排22場比賽在斗六棒球場舉行，其中周一至周四的場次開放民眾免費入場，假日售票入場，熱愛棒球的球迷可到場為選手加油，感受棒球運動的魅力。

亞洲冬季棒球聯盟賽事正在雲林斗六棒球場進行，相關賽事吸引許多球迷進場，斗六棒球場大螢幕故障3年尚未修繕，再度引起關注，雲林縣政府表示，已獲中央補助4400萬元進行大螢幕更新、球場修繕，力拚明年中職例行賽開打前完工。記者陳雅玲／攝影
亞洲冬季棒球聯盟賽事正在雲林斗六棒球場進行，相關賽事吸引許多球迷進場，斗六棒球場大螢幕故障3年尚未修繕，再度引起關注，雲林縣政府表示，已獲中央補助4400萬元進行大螢幕更新、球場修繕，力拚明年中職例行賽開打前完工。記者陳雅玲／攝影

斗六 棒球場 雲林

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