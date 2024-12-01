台南愛滋病感染者較去年增3成 9成因這原因而感染

根據衛福部疾管署統計資料顯示，台南今年截至10月底，新增愛滋病毒感染者74人，較去年同期增加17人，年增約3成，9成因不安全性行為而感染，響應今年度世界愛滋日，台南市長黃偉哲也特拍片宣導愛滋預防「3撇步」，同時呼籲市民營造包容、安全的社會氛圍。

南市衛生局表示，響應今年度世界愛滋日，以「Take The Rights Path」為主題，希望傳達尊重與包容的重要價值，同時邀請市長黃偉哲與YouTube頻道「一起上學吧」拍攝宣導影片，讓更多年輕族群了解與關懷愛滋防治議題，以行動減少歧視，接納每位身處這個議題的人。

衛生局指出，根據衛福部疾管署統計，台南本年度截至10月31日，新增愛滋病毒感染者約達74人，相較去年同期57人增加17人，年增約3成，且9成以上是因不安全性行為感染，因此宣導影片中，也強調愛滋預防「三撇步」，呼籲民眾正確使用保險套、不共用針具及定期篩檢。

衛生局說，民眾若有多重性伴侶、感染性病、使用成癮性藥物或共用針具等感染風險行為，應每3至6個月接受篩檢，全市37區衛生所、南方彩虹街6號及合約醫院等，都可接受免費愛滋篩檢或購買愛滋自我篩檢試劑。

此外，符合「M痘疫苗」接種條件的民眾，包括近1年有風險性行為、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，應盡速前往南市12家合作醫院及37區衛生所打滿2劑疫苗。